Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan Hande Soral'ın hayatı ile ilgili sorgulamalar epey arttı. İlk olarak Küçük Kadınlar dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu yeni dizisinde Ümit karakteriyle ününe ün katmaya geliyor. Dizide canlandırdığı karakter şehre attığı ilk adımla birlikte güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekerken aynı zamanda esrarengiz bir havaya da sahiptir. Peki Hande Soral kimdir? Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit karakterini canlandıran Hande Soral kaç yaşında, nereli?

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral son günlerde sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılmasıyla gündeme gelen Hande Soral'ın hayatına dair tüm detaylar haberimizde sizlerle…