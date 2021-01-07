Sol Yanım 6.bölüm fragmanı yayınlandı! Sol Yanım son bölümde neler oldu? Asena tehdit ediliyor!

Bu akşam ekrana gelecek olan Sol Yanım 6.bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Perşembe akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde Serra ve Selim'in ilişkisini hazmedemeyen Biricik, Serra'yı Selim konusunda uyarır. Bu akşam yayınlanacak olan 6.bölümde ise Kızının Selim'e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim'in kapılarına gelmesini engelleyemez. Heyecanlı anların yaşandığı yeni bölüm detayları haberimizde yer alıyor. Peki Sol Yanım 6.bölümde neler olacak? Sol Yanım son bölümde neler oldu?

SOL YANIM 6.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, Serra'yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik'in Ali'yle işbirliği nelere mal olacak? Asena'nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak'ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?

Serra'nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim'in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik'in girişimlerine aldırış etmeden Serra'yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim'e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim'in kapılarına gelmesini engelleyemez.

Asena, Barış'la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan'ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.

Ali'nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra'yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım'ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik'in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.

Sol Yanım 6. Bölüm (7 Ocak 2021 Perşembe) Büyük aşkta intikam zamanı | Video

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra ve Selim aşkı uzun soluklu olabilecek mi? Biricik, ikilinin mutluluğuna izin verecek mi? Burak'ın başına bela açan Barbar, Selim'e nasıl tepki gösterecek? Asena ve İhsan'ın evliliği tehlikede mi? Biricik, Asena'nın hayatına darbe vuracak mı?

Selim ve Serra'nın sürpriz ilişkisi okulun gündemini meşgul ederken; çiçeği burnunda aşıklar şehirde romantik anlar geçirir. Serra, duygularını ilk defa itiraf ederken; aşk sarhoşluğuna kapılan Selim ise öfkesinden arınmış ve etrafına neşe saçmaktadır. Serra ve Selim'in ilişkisini hazmedemeyen Biricik, Serra'yı Selim konusunda uyarır.

Barbar, Serra'nın sevgilisini görmek için okula kadar gelir. Nazlım ise Kuzey Üniversitesi'nde yeni görevine başlar. Okulda sular durulmazken; Kutlusay Malikanesi'nde de işler karışır. Asena, İhsan'ın konuştuğu gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer. İhsan ve Selim arasındaysa yeni bir tartışma baş gösterir. Biricik, Serra ile konuşmasından sonuç alamayınca ikinci planını devreye sokar.