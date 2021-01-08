Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021 ünlüler yarışmacısı Öykü Çelik kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2021 ünlüler takımının yeni sezonda öne çıkan yarışmacılarından bir tanesi olan Öykü Çelik oldu. Ünlüler yarışmacısı olan Öykü'nün hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler şimdiden merak ediliyor. 1987 doğumlu ünlü oyuncunun babasının futbol antrenörü olduğu biliniyor. Peki Öykü Çelik kimdir? 2021 Survivor ünlüler Öykü Çelik kaç yaşında, nereli, dizileri nelerdir?

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Survivor 2021'in başlamasına oldukça kısa bir süre kalmışken ünlüler takımındaki Öykü Çelik hayatıyla ön plana çıkıyor. Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür.