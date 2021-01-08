Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor gönüllüler kadrosundaki Sena Özdemir nereli?

Tv8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor 2021 için geri sayım başladı. Yeni sezonda birbirinden farklı kategoride yarışmacıların bulunduğu programda Sena Özdemir en dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Gönüllüler takımında yarışacak olan Özdemir'in atletizmle ilgilendiği biliniyor. Genç yaşı ve hırslı kişiliğiyle yarışmanın dikkat çekici isimlerinden bir tanesi olan Survivor Sena Özdemir hakkında detaylar merak ediliyor. Peki Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli?

SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Survivor 2021'in başlamasına oldukça kısa bir süre kalmışken gönüllüler takımındaki Sena Özdemir hayatıyla ön plana çıkıyor. Sena Özdemir 19 yaşında. Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi.