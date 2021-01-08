Steven Salam kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor gönüllüler yarışmacısı Steven Salam nereli?

Survivor gönüllüler kadrosunda yer alan Steven Salam son günlerde epey merak ediliyor. Tv8 ekranlarının soluksuz izlenilecek olan programı için yarışmacılar arasında rekabet parkur yarışlarında belli olacak. Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Steven, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden Türkiye'ye gelmiştir. Peki Steven Salam kimdir? Survivor gönüllüler yarışmacısı Steven Salam kaç yaşında, nereli?

STEVEN SALAM KİMDİR?

Tv8 ekranlarında Survivor 2021'in başlamasına oldukça kısa bir süre kalmışken gönüllüler takımındaki Steven Salam hayatıyla ön plana çıkıyor. Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.