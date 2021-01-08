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kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor gönüllüler yarışmacısı ?

Ekranların uzun soluklu yarışması Survivor 2021 geri sayımı başladı. Ünlüler gönüllüler kadrosu belli olurken yarışmada birbirinden iddialı isimler parkur yarışlarında rekabet edecek. Gönüllüler kadrosunda yer alan ’ın hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler merak konusu oldu. Survivor yeni sezona az bir zaman kala, yarışmanın hayranları yarışma ve yarışmacılar hakkında sorgulamalar arttı. Peki Steven Salam kimdir? Survivor gönüllüler yarışmacısı , nereli?

Giriş Tarihi: 8.1.2021 10:03 Son Güncelleme: 8.1.2021 10:03 ABONE OL
Steven Salam kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor gönüllüler yarışmacısı Steven Salam nereli?

Survivor gönüllüler kadrosunda yer alan Steven Salam son günlerde epey merak ediliyor. Tv8 ekranlarının soluksuz izlenilecek olan programı için yarışmacılar arasında rekabet parkur yarışlarında belli olacak. Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Steven, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden Türkiye'ye gelmiştir. Peki Steven Salam kimdir? Survivor gönüllüler yarışmacısı Steven Salam kaç yaşında, nereli?

STEVEN SALAM KİMDİR?

Tv8 ekranlarında Survivor 2021'in başlamasına oldukça kısa bir süre kalmışken gönüllüler takımındaki Steven Salam hayatıyla ön plana çıkıyor. Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

STEVEN SALAM HAYATI

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

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Steven Salam kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor gönüllüler yarışmacısı Steven Salam nereli?
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