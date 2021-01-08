Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu nereli?

Hanzade Ofluoğlu bu sezon Survivor'da Gönüllüler takımında mücadele edecek isim oldu. Daha önce Acun Medya'da sunuculuk yapan genç isim spor yapmaktan çok hoşlandığını dile getirirken kendisinin tam bir hayvan sever olduğunu söyledi. Peki, Survivor 2021 sezon yarışmacılarından Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu nereli? İşte detaylar…
HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021 sezonu yarışmacı kadrosunun belli olmasıyla beraber tanıtım fragmanında yer alan isimler programın sıkı takipçilerinin de gündemine geliyor. Bu noktada gönüllüler takımının şimdiden dikkatleri üzerine çeken ismi Hanzade Ofluoğlu oldu…
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Hanzade Ofluoğlu, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Merhaba ben Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumluyum. Liseye kadar İzmir'de okudum. 17 yaşında Koç Üniversitesi'nde okumak için İstanbul'a geldim. Mezun olduktan sonra 5 yıl Acun Medya'da sunuculuk yaptım."
"Daha sonra spor, hayatımda büyük bir yer kazandı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyorum. 10 yıldır evliyim ve 2 köpek annesiyim. Spor yapmayı ve hayvanları çok seviyorum."