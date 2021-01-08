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Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacısı kimdir? Şeker kaç yaşında ve nereli?

Survivor yeni sezon için heyecan dorukta. Bu yıl Gönüllüler takımında yarışacak olan ismi ise takımın iddialı isimleri arasında yerini alıyor. Nevşehir doğumlu isim şu an İstanbul’da dedesinin yanında yaşadığını ifade ederken aynı zamanda konuşmaları ile dikkat çekiyor. Peki; Survivor yeni sezon yarışmacısı ? kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 8.1.2021 09:52 Son Güncelleme: 8.1.2021 09:52 ABONE OL
Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacısı İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?

Survivor İlayda Şeker hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Survivor yeni sezona az bir zaman kala, yarışmanın hayranları yarışma ve yarışmacılar hakkında sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Gönüllüler takımının iddialı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

"Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."

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Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacısı İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?
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