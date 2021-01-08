Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacısı İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?

Survivor İlayda Şeker hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Survivor yeni sezona az bir zaman kala, yarışmanın hayranları yarışma ve yarışmacılar hakkında sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyor. Gönüllüler takımının iddialı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;