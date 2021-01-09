Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer almasıyla sosyal medyada ilgi gören isimler arasında yer aldı. Tv8 ekranlarının soluksuz izlenilecek olan program için yarışacak olan Aleyna'nın hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler ise merak ediliyor. Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısının konuşmaları ve tavırları dikkat çekerken 10 senedir voleybol oynadığı biliniyor. Peki Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? 2021 Survivor Gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Survivor yeni sezon Gönüllüler yarışmacıları arasında yerini alan Aleyna Kalaycıoğlu 1998 Bursa doğumludur.
1998 Bursa doğumluyum. Yalova'da büyüdüm. Annemle babam ben 10 yaşındayken ayrıldı. Annem ve kardeşimle İstanbul'a taşındık. Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum. Survivor'a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.