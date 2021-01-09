Gönül Dağı konusu ve oyuncuları sosyal medyada epey ilgi görüyor. TRT1 ekranlarında bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizide Gülsüm, Taner'le, Halime de Dilek'le sert bir konuşma yapar. Bunun üzerine Taner ve Dilek'in duyguları karışmaya başlar. Her hafta Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Berk Atan Taner karakterine, Gülsim Ali İlhan ise Dilek karakterine hayat veriyor. Peki Gönül Dağı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Gönül Dağı nerede çekiliyor?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE, OYUNCULARI KİMLER?

Gönül Dağı yeni bölümleriyle ekrana gelirken konusu ve oyuncuları gündeme gelmeye devam ediyor. Bu akşam 11.bölümüyle ekrana gelecek olan Gönül Dağı'nda yazar Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılmış, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hayatı anlatılıyor…