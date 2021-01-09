Gönül Dağı konusu ve oyuncuları sosyal medyada epey ilgi görüyor. TRT1 ekranlarında bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizide Gülsüm, Taner'le, Halime de Dilek'le sert bir konuşma yapar. Bunun üzerine Taner ve Dilek'in duyguları karışmaya başlar. Her hafta Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Berk Atan Taner karakterine, Gülsim Ali İlhan ise Dilek karakterine hayat veriyor. Peki Gönül Dağı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Gönül Dağı nerede çekiliyor?
Gönül Dağı yeni bölümleriyle ekrana gelirken konusu ve oyuncuları gündeme gelmeye devam ediyor. Bu akşam 11.bölümüyle ekrana gelecek olan Gönül Dağı'nda yazar Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılmış, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hayatı anlatılıyor…
Bozkırın ikliminde aşklar naif ve güzel, kavuşmalar ise çetin ve neredeyse imkansızdır. Bundan en fazla nasibini alan ise Taner'dir. Çocukluk aşkı Dilek'in kasabadan ayrılışının üstünden yıllar geçmiş olsa da onu unutamamıştır. Bir gün ona kavuşabilmenin ümidiyle yaşayan Taner'in en büyük hayallerinden biri de yaptığı uçağı dünyaya tanıtmaktır.
Gönül Dağı 11. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı! Gönül Dağı Yeni Bölümde Neler Yaşanacak? | Video
Taner, amcaoğulları Veysel ve Ramazan'la birlikte 'Altmış altı' adını verdikleri uçaklarını bitirme aşamasına gelmişlerdir. Yakın zamanda başvurdukları havacılık şirketi Taner'e ulaşır ve üç gün sonra yaptıkları uçağı görmeye geleceklerini söyler. Bu haber amcaoğullarını çok sevindirir, ancak bir problemleri vardır. Uçağın testi sırasında motor yanmıştır ve havacılık şirketi gelene kadar yeni bir motor bulmaları gerekmektedir. Üstelik Gönül Dağı'ndan düşen taşlar da kasabanın yolunu kapatmıştır. Tüm bu gelişmeler Taner ve amcaoğullarının işlerini daha zorlaştırır. Sunum günü gelip çattığında yıllardır üzerinde çalıştıkları uçağı gösterebilecekler midir?
Aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiği Gönül Dağı'nda masal gerçeğe dönüşecek ve Dilek umulmadık bir anda Taner'in karşısına çıkacaktır.
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.
Gönül Dağı dizisinde aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiğini göreceğiz. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.
Gönül Dağı dizisi Anadolu'nun eşsiz güzellikleriyle dolu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.