Steven Salam kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor Gönüllüler Steven Salam nereli, ne iş yapıyor?

Tv8 ekranlarında Survivor 2021 maratonu bu akşam başlıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam yeni sezonda mücadele edecek isimler arasında yerini alıyor. Hırslı kişiliğiyle dikkat çeken Steven Salam'ın hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler merak edilirken yarışmanın tanıtım fragmanında "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri damga vurmuştu. Peki Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli?

STEVEN SALAM KİMDİR?

Survivor yeni sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Steven Salam son günlerde epey ilgi görüyor. Steven Salam lise ve üniversiteyi Türkiye'de okumuştur.