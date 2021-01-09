Steven Salam kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor Gönüllüler Steven Salam nereli, ne iş yapıyor?

Tv8 ekranlarında Survivor 2021 maratonu bu akşam başlıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam yeni sezonda mücadele edecek isimler arasında yerini alıyor. Hırslı kişiliğiyle dikkat çeken Steven Salam'ın hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler merak edilirken yarışmanın tanıtım fragmanında "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri damga vurmuştu. Peki Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor yeni sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Steven Salam son günlerde epey ilgi görüyor. Steven Salam lise ve üniversiteyi Türkiye'de okumuştur.
Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.
Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.
Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.