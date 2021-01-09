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Haberler Medya Haberleri Steven Salam kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor Gönüllüler Steven Salam nereli, ne iş yapıyor?

kimdir, kaç yaşında? , ne iş yapıyor?

kadrosunda yer almasıyla sosyal medyada ilgi gören isimler arasında yer aldı. Tv8 ekranlarının soluksuz izlenilecek olan program için yarışacak olan Steven hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler ise merak ediliyor. Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısının lise ve üniversiteyi Türkiye’de okuduğu biliniyor. Kendinden emin duruşuyla dikkat çeken yarışmacı hakkında tüm detayları haberimizde derledik. Peki Survivor Steven Salam kimdir? kadrosundaki , nereli, ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 9.1.2021 17:39 Son Güncelleme: 9.1.2021 17:39 ABONE OL
Steven Salam kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor Gönüllüler Steven Salam nereli, ne iş yapıyor?

Tv8 ekranlarında Survivor 2021 maratonu bu akşam başlıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam yeni sezonda mücadele edecek isimler arasında yerini alıyor. Hırslı kişiliğiyle dikkat çeken Steven Salam'ın hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler merak edilirken yarışmanın tanıtım fragmanında "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri damga vurmuştu. Peki Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli?

STEVEN SALAM KİMDİR?

Survivor yeni sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Steven Salam son günlerde epey ilgi görüyor. Steven Salam lise ve üniversiteyi Türkiye'de okumuştur.

STEVEN SALAM HAYATI!

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.

Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

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Steven Salam kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor Gönüllüler Steven Salam nereli, ne iş yapıyor?
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