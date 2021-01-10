Akrep 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV ile Akrep 6. yeni bölüm fragman detayları…

Star Televizyonu'nda yayınlanan Akrep 6. son bölümüyle bugün izleyenlerinin evlerine konuk oldu. Dizinin televizyonlardaki gösteriminin sona ermesiyle birlikte yeni bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler Akrep 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.
AKREP 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Akrep 6. yeni bölüm fragmanı ve 5. son bölüm özeti ile ilgili tüm bilgiler şöyle…
Akrep 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Star TV tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz…
AKREP 5. SON BÖLÜM ÖZETİ
Kendi kurduğu oyunda büyük darbe alan Ferda, Merve'yle arasını düzeltemez. Elindeki tüm kozları da kaybedince, çareyi bir kutu ilaç içmekte bulur. Ancak gelişi ile sevindiremediği Perihan'ı, bir kızını daha intihar ile kaybetmenin vicdan yüküyle bırakmak için durumdan haberdar eder.
Ferda'nın intihar ettiğini öğrenen Perihan, başta Ferda olmak üzere herkesi çok şaşırtacak kararlar alacaktır. Diğer yanda; Ferda'nın intiharının nedeni Şahin ve Duru'nun şüphelenmesine neden olur. Kafalarındaki sorulara cevap bulmak için İpek'le konuşmaya giden iki kardeş, babaları ve hayatlarına aniden giren teyzeleri arasında bir ilişki olabileceğinden şüphelenirler.
Perihan'ın yeni kurduğu oyunu çözmeye çalışan Fikret, Ferda ile de artık karşı cephelerdedir! Evin içinde gerilim bir türlü bitmezken, Fikret Selma'yı akşam yemeğine eve getirecektir. Aile sofrası gün geçtikçe kalabalıklaşan evde, gençlerin kafası gelen misafir ile iyice karışacaktır.
Ferda'nın telefonunu ele geçirmek isteyen Fikret, telefonda bulunan fotoğrafları silmek için Perihan'dan sürpriz bir yardım alır. Çünkü Perihan, Ayşem'i bulmuştur. Ayşem ile ilgili bilgiler, ilk önce Ferda'nın telefon şifresini bulmayı sağlayacaktır. Perihan, Ayşem'e ait bilgilerle bundan sonra ne yapacaktır?