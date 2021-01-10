Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler Emin Günenç kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne?

Emin Günenç, Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer almasıyla sosyal medyada ilgi görüyor. Sosyal medya hesabında 14 bin takipçisi bulunan Emin'in hayatı an itibariyle merak ediliyor. Genç yaşıyla programın en dikkat çekici isimleri arasında yer alan Survivor Emin üniversite eğitim hayatını Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde tamamlamıştır. Peki Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Survivor yeni sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Emin Günenç son günlerde dikkat çekiyor. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynamıştır.