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Haberler Medya Haberleri Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler Emin Günenç kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne?

? , aslen nereli ve mesleği ne?

Tv8 ekranlarında Survivor 2021 maratonu başlıyor. yarışmacısı Emin Günenç yeni sezonda mücadele edecek isimler arasında yerini alıyor. Spora düşkünlüğüyle bilinen ve genç yaşıyla dikkat çeken Emin’in hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler merak edildi. Yarışmanın kendisi için büyük bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Günenç hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki ? yarışmacısı , nereli, mesleği ne?

Giriş Tarihi: 10.1.2021 17:14 Son Güncelleme: 10.1.2021 17:15 ABONE OL
Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler Emin Günenç kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne?

Emin Günenç, Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer almasıyla sosyal medyada ilgi görüyor. Sosyal medya hesabında 14 bin takipçisi bulunan Emin'in hayatı an itibariyle merak ediliyor. Genç yaşıyla programın en dikkat çekici isimleri arasında yer alan Survivor Emin üniversite eğitim hayatını Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde tamamlamıştır. Peki Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Survivor yeni sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Emin Günenç son günlerde dikkat çekiyor. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynamıştır.

SURVİVOR 2021 GÖNÜLLÜLER YARIŞMACISI EMİN GÜNENÇ HAYATI!

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Merhaba ben Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdum. Tekirdağ Şarköylüyüm. 8 yaşında futbola başladım. 18 yaşına kadar futbol oynadım sakatlanınca bırakmak zorunda kaldım. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudum. Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım."

Emin Güneç Instagram hesabını emingunenc kullanıcı adıyla kullanıyor. Survivor Emin Günenç'in Instagram'daki takipçi sayısı 14 bin civarında bulunuyor.

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Emin Günenç kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler Emin Günenç kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne?
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