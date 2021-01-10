Menajerimi Ara 20. son bölüm izle! Menajerimi Ara 20. son bölümde Ego ajansta taşlar yerinden oynuyor…





MENAJERİMİ ARA 20. BÖLÜM ÖZETİ

Kıraç'ın, Dicle'nin babası olduğu gerçeğini açıklaması Ego Ajans'ta bütün taşları yerinden oynatır. Mayda ve Beren'le yüzleşen Kıraç'ın tek sınavı ailesi değildir. Serkan'ın köşeye sıkıştırmasıyla Kıraç'ın ajanstaki geleceği tehlikeye girer. Yaşananlardan sonra herkesin büyük tepkisiyle karşılaşan Dicle bir yandan babası Kıraç'ı ayağa kaldırmaya çalışırken diğer yandan kendisini de tehlikeye attığı büyük bir mücadeleye girer.

Barış, bu mücadelede Dicle'nin en büyük destekçisi olur. Emir ise Dicle'yle ilgili fark ettiği gerçeklerin etkisiyle geleceğini belirleyecek bir adım atar. Feris'in içinde bulunduğu durum onu hayatta en büyük korkusuyla bir kez daha yüzleştirir. Herkes için yepyeni bir dönem başlarken Kıraç ve Dicle bir kez daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.