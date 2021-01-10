Menajerimi Ara 20. son bölüm izle! Menajerimi Ara 20. son bölümde Ego ajansta taşlar yerinden oynuyor…

Star Televizyonu'nda Pazar günleri ekrana gelen Menajerimi Ara dizisi 20. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünün bitmesi sonrasında, yeniden izlemek isteyenler "Menajerimi Ara 20. son bölüm izle" şeklinde araştırma yapıyor.
Menajerimi Ara 20. son bölüm izleme linki ile 20. bölüm özeti detayları burada…
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https://www.startv.com.tr/dizi/menajerimi-ara/bolumler/20-bolum
Kıraç'ın, Dicle'nin babası olduğu gerçeğini açıklaması Ego Ajans'ta bütün taşları yerinden oynatır. Mayda ve Beren'le yüzleşen Kıraç'ın tek sınavı ailesi değildir. Serkan'ın köşeye sıkıştırmasıyla Kıraç'ın ajanstaki geleceği tehlikeye girer. Yaşananlardan sonra herkesin büyük tepkisiyle karşılaşan Dicle bir yandan babası Kıraç'ı ayağa kaldırmaya çalışırken diğer yandan kendisini de tehlikeye attığı büyük bir mücadeleye girer.
Barış, bu mücadelede Dicle'nin en büyük destekçisi olur. Emir ise Dicle'yle ilgili fark ettiği gerçeklerin etkisiyle geleceğini belirleyecek bir adım atar. Feris'in içinde bulunduğu durum onu hayatta en büyük korkusuyla bir kez daha yüzleştirir. Herkes için yepyeni bir dönem başlarken Kıraç ve Dicle bir kez daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.