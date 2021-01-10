Sena Özdemir kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir aslen nereli ve mesleği ne?

Survivor 2021 maratonu bu akşam başlıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Sena Özdemir yeni sezonda mücadele edecek isimler arasında yerini alıyor. Spora düşkünlüğüyle bilinen ve genç yaşıyla dikkat çeken Sena Özdemir'in hayatı, yaşı, mesleği gibi bilgiler merak ediliyor. Rekabeti seven kişiliğiyle dikkat çeken gönüllüler yarışmacısının atletizm geçmişi olduğu biliniyor. Peki Sena Özdemir kimdir kaç yaşında, nereli?
Survivor yeni sezonunda Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Sena Özdemir son günlerde epey ilgi görüyor. 19 yaşındaki Sena Özdemir Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği eğitimine devam ediyor.
Survivor 2021 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Sena Özdemir, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;
"Merhaba ben, Sena Özdemir, 19 yaşındayım. İzmir'de doğdum büyüdüm babam Balıkesirli annem Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudum. 10 yaşından beri atletizm yapıyorum. Branşım 100-200 metre çeşitli Türkiye derecelerim ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğüm var. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim."