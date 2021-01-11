Maraşlı dizisinde Firuzan karakterini canlandıran Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer kaç yaşında ve nereli?

MARAŞLI'NIN FİRUZAN'I KİMDİR?

37 yaşındadır. Tam bir afettir. Sedef Hanım'ın aksine asil bir kadın değildir. Daha çok orta sınıf bir aileden gelmektedir. Hırsları vardır. Eğitimi yoktur. Cilvesi ve güler yüzüyle Aziz Bey'i kendine aşık etmeyi başarmıştır. Firuzan, Aziz'e iyi gelir. Lakin Aziz yaşı itibariyle Firuzan'ı her zaman mutlu etmeye muktedir değildir.

ROJDA DEMİRER KİMDİR?

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da doğmuştur. Aslen Diyarbakır'lıdır. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.

2003 yılında Aşk Olsun dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Rojda Demirer, Adı Efsane, Kördüğüm, Acil Aşk Aranıyor, Alev Alev, Elde Var Hayat, Geniş Aile, Melekler Korusun, Kaos Örümcek ağı gibi diziler ve filmlerde de rol almıştır.

Şimdilerte Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çarpışma adlı dizide Belma karakterine hayat veren Rojda Demirer, 1.67 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur.

Ödülleri:

2003 – Altın Kelebek Ödülleri – Umut Vaadeden Kadın Oyuncu – Gönderilmemiş Mektuplar

2010 – İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Gençlik Dizisi – Yardımcı Kadın Oyuncu, Melekler Korusun

2011 – Yıldız Teknik Üniversitesi – En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu

2011 – Kavram Eğitim Kurumları – En İyi Kadın Oyuncu

Rojda Demirer'in rol aldığı tiyatro oyunları:

2004 – Ayyar Hamza – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 – Onikinci Gece – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 – Küçük Karabalık – Trabzon Devlet Tiyatrosu

1995 – Gazap Üzümleri – Ankara Devlet Tiyatrosu

Rojda Demirer'in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Çarpışma (Belma) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Seçil) (TV Dizisi)

2016 – Kördüğüm (Neslihan) (TV Dizisi)

2015 – Acil Aşk Aranıyor (Dr. Ayla) (TV Dizisi)

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu (Süreyya) (TV Dizisi)

2012-2013 – Alev Alev (Alev) (TV Dizisi)

2012 – Kaos Örümcek Ağı (Meltem) (Sinema Filmi)

2011-2012 – Elde Var Hayat (Elif Öğretmen) (TV Dizisi)

2010-2011 – Geniş Aile (Zeynep) (TV Dizisi)

2009-2010 – Melekler Korusun (Esin) (TV Dizisi)

2007 – Sevgili Dünürüm (Ayperi) (TV Dizisi)

2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Zeynep) (TV Dizisi)

2006 – Hisarbuselik (Sema) (TV Dizisi)

2006 – Candan Öte (Görkem) (TV Dizisi)

2005 – Tadımız Kaçmasın (Eda) (TV Dizisi)

2004 – Canım Benim (Demet) (TV Dizisi)

2004 – Ağa Kızı (Biricik) (TV Dizisi)

2003 – Aşk Olsun (Ebru) (TV Dizisi)

2002 – Gönderilmemiş Mektuplar (Ceren) (Sinema Filmi)