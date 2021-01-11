Maraşlı (Mahur) Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alina Boz hangi dizilerde oynadı?

Maraşlı dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekranlardaki yerini alırken sevilen dizinin başrollerinde yer alan ve Mahur isimli karaktere hayat veren Alina Boz hayatı ile izleyenlerinin merak konusu haline geliyor. 30'lu yaslarında, güzel, zeki ve entelektüel bir fotoğraf sanatçısını canlandıran ünlü oyuncu son olarak Aşk 101 isimli Netflix dizisinde yer almıştı. Peki, Maraşlı Mahur karakterini canlandıran Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alina Boz (Mahur) hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında merak edilenler…

ALİNA BOZ (MAHUR) KİMDİR?

Henüz 22 yaşında olan genç oyuncu Alina Boz, Kadir Has Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almasının ardından sektöre hızlı bir giriş yapmıştır. Elimi Bırakma, Paramparça, Sevda'nın Bahçesi gibi birçok dizide rol alan oyuncu Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'da Mahur karakterine hayat verecek…