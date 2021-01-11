Maraşlı (Mahur) Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alina Boz hangi dizilerde oynadı?

Maraşlı dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekranlardaki yerini alırken sevilen dizinin başrollerinde yer alan ve Mahur isimli karaktere hayat veren Alina Boz hayatı ile izleyenlerinin merak konusu haline geliyor. 30'lu yaslarında, güzel, zeki ve entelektüel bir fotoğraf sanatçısını canlandıran ünlü oyuncu son olarak Aşk 101 isimli Netflix dizisinde yer almıştı. Peki, Maraşlı Mahur karakterini canlandıran Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alina Boz (Mahur) hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında merak edilenler…
ALİNA BOZ (MAHUR) KİMDİR?
Henüz 22 yaşında olan genç oyuncu Alina Boz, Kadir Has Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almasının ardından sektöre hızlı bir giriş yapmıştır. Elimi Bırakma, Paramparça, Sevda'nın Bahçesi gibi birçok dizide rol alan oyuncu Atv'nin yeni dizisi Maraşlı'da Mahur karakterine hayat verecek…
ALİNA BOZ HAYATI!
Alina Boz 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya, Moskova'da doğmuştur. Alina Boz'un annesi Rus Olga Boz, babası Bulgaristan göçmeni Türk'dür. Moskova'da doğduktan sonra 7 yaşına kadar Rusya'da yaşadı. 2005 yılında babasının işi nedeni ile İstanbul'a geldiler. İlkokula İstanbul'da başladı. Türkçe'yi de geldikten sonra öğrendi.
Türkiye'ye taşındıktan sonra dans ve tiyatroya başladı. Dokuz yaşında tiyatro eğitimi almaya başladı. Ardından ajansa yazıldı. İlk olarak Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak rol alan Alina Boz küçük yaşta olmasına rağmen televizyon dünyasının aranan isimleri haline geldi. Ata Demirer ile Avea reklamlarında da rol alan Alina Boz bir çok reklam filminde yer almıştır.Soyadından dolayı Murat Boz ile akrabalığı olduğu yazılan Alina Boz, Murat Boz ile 2010 yılında Heygırl dergisinin kapak yüzü olmuştur. Havacılık meslek lisesinde okumaktadır 1.72 boyunda olan Alina Boz 50 kilo ağırlığındadır.
Alina Boz, 1 Aralık 2013 – 16 Şubat 2014 tarihleri arasında atv'de yayınlanan komedi türündeki "Cesur Hemşire" adlı dizide Hakan Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Yeliz Şar, Tuluğ Çizgen, Sezai Aydın, Çağlar Çorumlu ile beraber rol aldı.
1 Aralık 2014 tarihinden itibaren "Paramparça" adlı dizide Alina Boz, Hazal karakterini canlandırırken; Ebru Özkan, Burak Tozkoparan, Cemal Hünal, Nursel Köse, Civan Canova, Ahu Yağtu ile birlikte rol almakta.