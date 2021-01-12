Hekimoğlu yeni bölümde Ateş tutuklanıyor! Kanal D yayın akışı ile Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımda her hafta birbirinden zorlu vakalar karşısında mücadele eden Ateş ve ekibi, yeni bölümde ise Ateş'in arasında bağ kurduğu hastayı iyileştirmeye çalışıyor. Peki, Kanal D yayın akışı ile Hekimoğlu bu akşam var mı yok mu? Hekimoğlu 32. Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu, bir önceki vakayı çözemediğini düşündüğü için yeni zor anlar yaşar. Yeni vakayı almak istemesi ise herkeste sor işaretleri yaratır. İpek ve tüm ekip Hekimoğlu için endişelidir. Zeynep ve Orhan Hekimoğlu'nun yeni vaka ile kendisi arasında bir bağ kurduğunu düşünür.

Peki Hekimoğlu, içinde bulunduğu bu zor durumdan nasıl çıkacak?

Hekimoğlu 32. Bölüm 3. Son Fragmanı | Video

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu 'Dizi'

00.15 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)

02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.30 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

Hekimoğlu 32. Bölüm 2. Fragmanı | Video