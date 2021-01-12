Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Hekimoğlu yeni bölümde Ateş tutuklanıyor! Kanal D yayın akışı ile Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?

yeni bölümde Ateş tutuklanıyor! yayın akışı ile Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?

ekranlarında yayınlanmakta olan yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Bu hafta dizinin yeni bölümünde bir önceki vakayı çözemediğini düşünen Ateş’in yeni vakayı almak istemesi herkeste soru işaretleri yaratırken tüm ekip Ateş için endişelenmektedir. Peki, Hekimoğlu 32. Bölümde neler olacak? Kanal D yayın akışı ile Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? İşte yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.1.2021 17:15 Son Güncelleme: 12.1.2021 17:15 ABONE OL
Hekimoğlu yeni bölümde Ateş tutuklanıyor! Kanal D yayın akışı ile Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımda her hafta birbirinden zorlu vakalar karşısında mücadele eden Ateş ve ekibi, yeni bölümde ise Ateş'in arasında bağ kurduğu hastayı iyileştirmeye çalışıyor. Peki, Kanal D yayın akışı ile Hekimoğlu bu akşam var mı yok mu? Hekimoğlu 32. Yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu, bir önceki vakayı çözemediğini düşündüğü için yeni zor anlar yaşar. Yeni vakayı almak istemesi ise herkeste sor işaretleri yaratır. İpek ve tüm ekip Hekimoğlu için endişelidir. Zeynep ve Orhan Hekimoğlu'nun yeni vaka ile kendisi arasında bir bağ kurduğunu düşünür.

Peki Hekimoğlu, içinde bulunduğu bu zor durumdan nasıl çıkacak?

Hekimoğlu 32. Bölüm 3. Son Fragmanı | Video

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yatıya Misafirim Var
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi'
00.15 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)
02.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

Hekimoğlu 32. Bölüm 2. Fragmanı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Hekimoğlu yeni bölümde Ateş tutuklanıyor! Kanal D yayın akışı ile Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA