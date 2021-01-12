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sonuçları ile birinci gelen yapım merak ediliyor. Pazartesi akşamı yayınlanan diziler total, ab ve abc1 sıralamada yer bulmaya çalışırken yarışma programları da rekabete hız kazandırdı. ATV’nin yeni dizisi Maraşlı sezona iddialı giriş yaparken, , , Sefirin Kızı yeni bölümleriyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması beli olurken dünün reyting sonuç sıralaması her şeyi değiştirebilir. Peki 11 Ocak 2021 açıklandı mı? , Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 12.1.2021 09:58 Son Güncelleme: 12.1.2021 10:01 ABONE OL
Reyting sonuçları 11 Ocak 2021 Pazartesi: Dünün reyting sonuçlarına göre Survivor, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen diziler, filmler ve yarışma programları birincilik için yarıştı. En çok izlenen diziler arasında yer alan Çukur, Sefirin Kızı, Maraşlı izleyenleri ekran başına kilitledi. Diziler total, ab, abc1 sıralamada yer almak için mücadele ederken yarışma programları da farkını ortaya koymak için mücadele etti. Geçen haftanın galibi Uyanış Büyük Selçuklu olmuştu. Peki 11 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları için birincilik mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Reyting sonuçları 11 Ocak 2021 Pazartesi günü TV ekranlarında olan diziler içerisinden hangilerinin daha çok izlendiğini gösteriyor. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 11 Ocak 2021 reyting sonuçları sıralamasına ulaşabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR- 11 OCAK 2021

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

4 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı. AB Grubunda birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, dördüncü sırada Çukur yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 CUKUR SHOW TV
3 YASAK ELMA FOX
4 ESRA EROL'DA ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
7 YASAK ELMA (OZET) FOX
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 CUKUR (OZET) SHOW TV
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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Reyting sonuçları 11 Ocak 2021 Pazartesi: Dünün reyting sonuçlarına göre Survivor, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı kim birinci oldu?
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