Reyting sonuçları 11 Ocak 2021 Pazartesi: Dünün reyting sonuçlarına göre Survivor, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen diziler, filmler ve yarışma programları birincilik için yarıştı. En çok izlenen diziler arasında yer alan Çukur, Sefirin Kızı, Maraşlı izleyenleri ekran başına kilitledi. Diziler total, ab, abc1 sıralamada yer almak için mücadele ederken yarışma programları da farkını ortaya koymak için mücadele etti. Geçen haftanın galibi Uyanış Büyük Selçuklu olmuştu. Peki 11 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur, Maraşlı reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları için birincilik mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Reyting sonuçları 11 Ocak 2021 Pazartesi günü TV ekranlarında olan diziler içerisinden hangilerinin daha çok izlendiğini gösteriyor. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 11 Ocak 2021 reyting sonuçları sıralamasına ulaşabilirsiniz.
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
4 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı. AB Grubunda birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, dördüncü sırada Çukur yer aldı.
1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 CUKUR SHOW TV
3 YASAK ELMA FOX
4 ESRA EROL'DA ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
7 YASAK ELMA (OZET) FOX
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 CUKUR (OZET) SHOW TV
10 SHOW ANA HABER SHOW TV