Survivor'da eleme adayı kim oldu? 11 Ocak 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında uzun yıllardır yayınlanan yarışma programı Survivor 2021 yılında da yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Bugün ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen parkur mücadeleleri sonrasında yarışmanın takipçileri tarafından Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
Uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylar şöyle;
Yeni sezonu geçtiğimiz günlerde başlayan Survivor 2021'in bugünkü bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana parkur mücadelelerine sahne olan son bölümde en önce hedeflenen sayıya erişenler dokunulmazlığın sahibi oldu.
Yarışmada an itibariyle sona eren dokunulmazlık oyununda 10 - 8'lik skorla dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Öte yandan oyun sonrası yapılan 2. ada konseyinde gönüllüler takımı arasında yapılan oylama sonrasında Dora 2. eleme adayı olarak seçildi.