Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta gün birincisi merak ediliyor. Seda Sayan'ın hafta içi her gün sunduğu programda Pazartesi'den Perşembe'ye günlük puan durumları gelinlerin kaderini belirliyor. Cuma günleri ise haftanın finalinde bir gelin hayallerine veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 13 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta günlük puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2021 gün birincisi ve puan durumu merakla bekleniyor. Haftanın üçüncü gününde gelinlerin alacağı puanlar altın bilezikleri kazanmalarında etkili oluyor. Haberimizde, gelinlerin aldıkları puanlara ve gün birincisine ulaşabilirsiniz.
Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
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Günün yarışma konusu yemek Empanadas olunca Latin dansları mutfağa kıvrak ezgilerini yayıyor. Seda Sayan, kaynanalarla yaptığı Latin dansı ile herkesi çok eğlendiriyor. Keyifli anlardan sonra başlayan yarışmada ise, yarışmacıları bir telaş sarıyor. Hafta ortasına gelindiğinde birbirine yakın olan puanlar yarışmacılar arasındaki rekabeti kızıştırmaya yetiyor.
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Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2021 Salı günü çeyrek altını alan isim Gizem olarak açıklandı. Bugün Gelini Memduha ile yaşadığı tartışmalar üzerine Tuncay Hanım ağlamaya başlıyor. Seda Sayan, ağlamasına dayanamıyor ve onu teselli ediyor. Nurten Hanım ile Zeynep'in arası açılıyor.
GİZEM: 23
AYSUN:16
MEMDUHA:10
ZEYNEP:9