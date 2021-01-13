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gün birincisi kim? 13 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta günlük puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?

gün birincisi ve puan durumu bugün belli oluyor. Haftanın üçüncü gününde gelinler arasında en yüksek puanı alabilmek için amansız mücadele yaşanıyor. Seda Sayan’ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen yarışmada en düşük puanı alan yarışmacı elenirken, en yüksek puanı alan isim çeyrek altınları topluyor. Aysun, Gizem, Zeynep ve Memduh arasında rekabet artarken izleyiciler gün birincisini merak ediyor. Peki kim? 13 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta günlük puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:58 ABONE OL
Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 13 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta günlük puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?

Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta gün birincisi merak ediliyor. Seda Sayan'ın hafta içi her gün sunduğu programda Pazartesi'den Perşembe'ye günlük puan durumları gelinlerin kaderini belirliyor. Cuma günleri ise haftanın finalinde bir gelin hayallerine veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 13 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta günlük puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 13 OCAK 2021

Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2021 gün birincisi ve puan durumu merakla bekleniyor. Haftanın üçüncü gününde gelinlerin alacağı puanlar altın bilezikleri kazanmalarında etkili oluyor. Haberimizde, gelinlerin aldıkları puanlara ve gün birincisine ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 618. Bölüm Fragmanı yayında! Mutfakta Latin rüzgarları esiyor!

Günün yarışma konusu yemek Empanadas olunca Latin dansları mutfağa kıvrak ezgilerini yayıyor. Seda Sayan, kaynanalarla yaptığı Latin dansı ile herkesi çok eğlendiriyor. Keyifli anlardan sonra başlayan yarışmada ise, yarışmacıları bir telaş sarıyor. Hafta ortasına gelindiğinde birbirine yakın olan puanlar yarışmacılar arasındaki rekabeti kızıştırmaya yetiyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 12 Ocak 2021 Salı günü çeyrek altını alan isim Gizem olarak açıklandı. Bugün Gelini Memduha ile yaşadığı tartışmalar üzerine Tuncay Hanım ağlamaya başlıyor. Seda Sayan, ağlamasına dayanamıyor ve onu teselli ediyor. Nurten Hanım ile Zeynep'in arası açılıyor.

GİZEM: 23

AYSUN:16

MEMDUHA:10

ZEYNEP:9

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Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 13 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta günlük puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?
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