Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta gün birincisi merak ediliyor. Seda Sayan'ın hafta içi her gün sunduğu programda Pazartesi'den Perşembe'ye günlük puan durumları gelinlerin kaderini belirliyor. Cuma günleri ise haftanın finalinde bir gelin hayallerine veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? 13 Ocak 2021 Gelinim Mutfakta günlük puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 13 OCAK 2021

Gelinim Mutfakta 13 Ocak 2021 gün birincisi ve puan durumu merakla bekleniyor. Haftanın üçüncü gününde gelinlerin alacağı puanlar altın bilezikleri kazanmalarında etkili oluyor. Haberimizde, gelinlerin aldıkları puanlara ve gün birincisine ulaşabilirsiniz.