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filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler?

Bir dönemin en sevilen film serilerinden olan , bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2006 yılında çıkış yapan aksiyon macera türündeki filmin başrolünde Tom Cruise yer alıyor. Gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan gizli ajan Ethan Hunt gizli servis IMF'den ayrılmış, kendisinin geçmişini bilmeyen nişanlısı Julia Meade'le birlikte gözlerden uzak yeni bir hayata başlamıştı. İşte, Görevimiz Tehlike 3 filminin oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 13.1.2021 17:41 ABONE OL
Görevimiz Tehlike 3 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler?

Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda bu akşam yayınlanacak olan Görevimiz Tehlike 3 izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan gizli ajan Ethan Hunt gizli servis IMF'den ayrılmış, kendisinin geçmişini bilmeyen nişanlısı Julia Meade'le birlikte gözlerden uzak yeni bir hayata başlamıştı. Tüm olay ise bu noktadan sonra başlıyor. İşte başrolünde Tom Cruise'ın yer aldığı Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları ve konusu…

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Tom Cruise, Ethan Hunt
  • Philip Seymour Hoffman, Owen Davian
  • Ving Rhames, Luther Stickell
  • Billy Crudup, John Musgrave
  • Michelle Monaghan, Julia "Jules" Meade
  • Keri Russell, Lindsey Farris
  • Simon Pegg, Benjamín "Benji" Dunn
  • Laurence Fishburne, Theodore Brassel

GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 KONUSU NEDİR?

Gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan gizli ajan Ethan Hunt gizli servis IMF'den ayrılmış, kendisinin geçmişini bilmeyen nişanlısı Julia Meade'le birlikte gözlerden uzak yeni bir hayata başlamıştı. Fakat ajanın geçmişi burada da onu rahat bırakmayacaktır. Eski görev arkadaşlarından biri olan John Musgrave bir görevle çıkagelmiştir... Azılı bir silah kaçakçısı olan Owen Davian kimse tarafından durdurulamamıştır. Bu suçluyu yakalayabilmek için ihtiyaç duyulan tek kişi Ethan Hunt'tır...

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Görevimiz Tehlike 3 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler?
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