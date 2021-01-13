Görevimiz Tehlike 3 filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları kimler?

Görevimiz Tehlike 3 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Televizyonda bu akşam yayınlanacak olan Görevimiz Tehlike 3 izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan gizli ajan Ethan Hunt gizli servis IMF'den ayrılmış, kendisinin geçmişini bilmeyen nişanlısı Julia Meade'le birlikte gözlerden uzak yeni bir hayata başlamıştı. Tüm olay ise bu noktadan sonra başlıyor. İşte başrolünde Tom Cruise'ın yer aldığı Görevimiz Tehlike 3 oyuncuları ve konusu…
Gelmiş geçmiş en ünlü ve karizmatik ajanlardan biri olan gizli ajan Ethan Hunt gizli servis IMF'den ayrılmış, kendisinin geçmişini bilmeyen nişanlısı Julia Meade'le birlikte gözlerden uzak yeni bir hayata başlamıştı. Fakat ajanın geçmişi burada da onu rahat bırakmayacaktır. Eski görev arkadaşlarından biri olan John Musgrave bir görevle çıkagelmiştir... Azılı bir silah kaçakçısı olan Owen Davian kimse tarafından durdurulamamıştır. Bu suçluyu yakalayabilmek için ihtiyaç duyulan tek kişi Ethan Hunt'tır...