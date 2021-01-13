Steven Salam kimdir, nereli? Survivor 2021 Gönüllüler Steven Salam kaç yaşında?

Survivor Steven Salam, son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında bulunuyor. Survivor'da da çok iddialı olduğunu ifade ederken iddialı yarışmacının nereli olduğu da merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Lise ve üniversiteyi Türkiye'de okuyan Steven hayatı, yaşı gibi bilgileri haberimizde derledik. Peki Survivor Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Steven Salam hayatı hakkında tüm detaylar şöyle;
Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011'de Türkiye'ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye'de okudu.
Steven Salam, 2019'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.
Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.