Ünlüler takımına geçen Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2021 Survivor İlayda'nın mesleği ne?

Survivor 2021'de heyecan, yeni bölümler ile devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor. Hâl böyle olunca, her yeni bölümde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Ünlüler takımı yarışmacısı olan İlayda Şeker durumunda... Bu noktada, İlayda Şeker'in hayatı, yaşı, mesleği, Instagram hesabı, memleketi ve hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

SURVİVOR İLAYDA KİMDİR?

İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına geldi.

Survivor İlayda'nın hayatı hakkında diğer bilgiler ise şöyle;