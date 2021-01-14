Alev Alev 10.bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev son bölümde neler olacak?

Alev Alev 10.bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Ali'ye ulaşmaya çalışan Çiçek, Tomris'i büyük bir tehlikenin içine sokmak üzeredir. Heyecanın bir an olsun dinmediği dizinin 10.bölümünde yaşanacak tüm gelişmeler ise izleyenleri meraklandırıyor. Peki Alev Alev 10.bölümde neler olacak? Alev Alev son bölümde neler olacak?

ALEV ALEV'İN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir.

Çelebi ile olan mücadelesinde artık daha korkusuz olan Cemre, kızı Güneş'le kuracağı mutlu bir gelecek için çabalamaktadır. Ali'ye ulaşmaya çalışan Çiçek, Tomris'i büyük bir tehlikenin içine sokmak üzeredir. Rüya, duygularını göstermesi için Ömer'in üstüne giderken, aralarındaki çekim daha fazla kuvvetlenir. İskender'in kurduğu zekice plan, başta Çiçek olmak üzere, herkesin hayatına bomba gibi düşmek üzeredir.

Alev Alev 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çelebi'ye karşı birlikte mücadele eden Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, umut ışığını hiç beklemedikleri bir isimde bulurlar. Yaşanan tüm zorlukların içinde Ömer, Rüya'nın kendisine yapacağı tatlı sürprizden habersizdir. Beklenmedik ismin yardım etmesiyle Cemre'nin makus talihi dönmeye başlar.