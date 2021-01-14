Babam Çok Değişti (İyi Aile Babası) dizisinin adı neden değişti? Babam Çok Değişti dizisinin eski adı neydi?

Babam Çok Değişti dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alırken yapımın isminde değişikliğe gidilmesi izleyenlerin dikkatini çekiyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yapımda bu akşam ünlü oyuncu Naz Elmas da yer alırken öte yandan yayın hayatının başlarında "İyi Aile Babası" adıyla bilinen dizinin yeni adı gündemdeki yerini aldı. Peki, , Babam Çok Değişti dizisinin adı neden değişti? Babam Çok Değişti dizisinin eski adı neydi? İşte tüm detaylar…
BABAM ÇOK DEĞİŞTİ DİZİSİNİN ADI NEDEN DEĞİŞTİ?
Eski adıyla "İyi Aile Babası" Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına devam ediyor. Dizinin senaristinde değişikliğe giden yapımcı kuruluş bu transfer sonrasında yapımın adını da değiştirerek "Babam Çok Değişti" adıyla yayına sundu…
BABAM ÇOK DEĞİŞTİ DİZİSİ YENİ ADIYLA YAYINDA!
Birol Güven'in gelişi ile birlikte dizinin ismi de değiştirildi ve 'Babam Çok Değişti' olarak açıklandı. Bu değişim rüzgarının diziye yeni bir hava katması hedeflenirken ilk süreçte istediği reyting başarısını elde edemeyen yapımın ilerleyen günlerde hikayesindeki değişim de merak konusu haline geldi. Öte yandan yapımın bu akşam yayınlanacak bölümünde uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Naz Elmas da yer alacak…
BABAM ÇOK DEĞİŞTİ OYUNCULARI
Ana karakterler
Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)
Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)
Arife Pamuk (Melek Baykal)
Kerami Pamuk (Salih Kalyon)
Rıfkı Pamuk (Timur Acar)
Yardımcı karakterler
Hulusi (Ayhan Taş)
Vedat Hoca (Yılmaz Gruda)
Ayfer (Bahar Süer)
Emre Güney (Berke Üsdiken)
Damla Pamuk (Ecrin Su Çoban)
Yağmur Pamuk (Eslem Akar)
Oğulcan Pamuk (Berat Efe Parlar)
Aydan Hemşire (Beste Bereket)
Çilem Hemşire (Rukan Demir)
Deniz (Naz Elmas)
KONUSU NEDİR?
Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu) İstanbul'da kliniği olan evli bir aile hekimdir. Eşine çocuklarına ve annesine olan bağlılığı nedeniyle sürekli eşi ve annesinin arasında kalır. Üstelik annesiyle aynı apartmanda yaşamaktadır.