Babam Çok Değişti (İyi Aile Babası) dizisinin adı neden değişti? Babam Çok Değişti dizisinin eski adı neydi?

Babam Çok Değişti dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alırken yapımın isminde değişikliğe gidilmesi izleyenlerin dikkatini çekiyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yapımda bu akşam ünlü oyuncu Naz Elmas da yer alırken öte yandan yayın hayatının başlarında "İyi Aile Babası" adıyla bilinen dizinin yeni adı gündemdeki yerini aldı. Peki, , Babam Çok Değişti dizisinin adı neden değişti? Babam Çok Değişti dizisinin eski adı neydi? İşte tüm detaylar…

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ DİZİSİNİN ADI NEDEN DEĞİŞTİ?

Eski adıyla "İyi Aile Babası" Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına devam ediyor. Dizinin senaristinde değişikliğe giden yapımcı kuruluş bu transfer sonrasında yapımın adını da değiştirerek "Babam Çok Değişti" adıyla yayına sundu…