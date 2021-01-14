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gün birincisi ve puan durumu 14 Ocak 2021: Bugün Doya Doya Moda birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Erkek yarışmacıların da programa dahil olduğu yarışma daha da çekişmeli bir hal aldı. Yarışmacılar en yüksek puanı almak için rekabet ederken en düşük puanı alan isim finale adım adım yaklaşıyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Peki ve puan durumu 14 Ocak 2021 açıklandı mı? Bugün Doya Doya Moda birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 14.1.2021 16:29 ABONE OL
Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 14 Ocak 2021: Bugün Doya Doya Moda birincisi kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Her gün belirli bir konsepte göre giyinerek podyuma çıkan büyük beden ve kilolu 7 kadının yarıştığı Doya Doya Moda'da bugün günün konseptiyle en yüksek puanı almak istiyor. Haftanın dördüncü gününde altın kolyenin sahibi olmak ve yarışmadan elenmemek için mücadele edecek. Peki Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 14 Ocak 2021 açıklandı mı? Bugün Doya Doya Moda birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 14 OCAK 2021

Hafta içi her gün ekrana gelen moda yarışması Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haberimizde, Doya Doya Moda 14 Ocak 2021 gün birincisi ve puan durumu açıklanınca yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

BUGÜN NELER OLACAK?

Doya Doya Moda'nın 14 Ocak 2021 Perşembe günkü konuğu Sema Öztürk oldu. Oyunculuğun yanı sıra sunucu kimliğiyle de tanınan Sema Öztürk, Doya Doya Moda yarışmacılarını puanlayacak

Ceren :

Bahar:

Özde:

Rabia:

Ayşegül:

Serap:

Birben:

13 OCAK ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Özde: 9

Ceren: 17

Birben: 19

Bahar: 13

Rabia: 16

Ayşegül: 7

Serap: 7

Batıcan: 19

Mehmet: 19

Furkan: 8

Emre: 20

Ufuk: 10

Erhan: 11

Ahmet: 10

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Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 14 Ocak 2021: Bugün Doya Doya Moda birincisi kim oldu?
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