Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 14 Ocak 2021: Bugün Doya Doya Moda birincisi kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Her gün belirli bir konsepte göre giyinerek podyuma çıkan büyük beden ve kilolu 7 kadının yarıştığı Doya Doya Moda'da bugün günün konseptiyle en yüksek puanı almak istiyor. Haftanın dördüncü gününde altın kolyenin sahibi olmak ve yarışmadan elenmemek için mücadele edecek. Peki Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 14 Ocak 2021 açıklandı mı? Bugün Doya Doya Moda birincisi kim oldu?
Hafta içi her gün ekrana gelen moda yarışması Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haberimizde, Doya Doya Moda 14 Ocak 2021 gün birincisi ve puan durumu açıklanınca yer alacaktır.
Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Doya Doya Moda'nın 14 Ocak 2021 Perşembe günkü konuğu Sema Öztürk oldu. Oyunculuğun yanı sıra sunucu kimliğiyle de tanınan Sema Öztürk, Doya Doya Moda yarışmacılarını puanlayacak
Ceren :
Bahar:
Özde:
Rabia:
Ayşegül:
Serap:
Birben:
Özde: 9
Ceren: 17
Birben: 19
Bahar: 13
Rabia: 16
Ayşegül: 7
Serap: 7
Batıcan: 19
Mehmet: 19
Furkan: 8
Emre: 20
Ufuk: 10
Erhan: 11
Ahmet: 10