Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 14 Ocak 2021: Bugün Doya Doya Moda birincisi kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Her gün belirli bir konsepte göre giyinerek podyuma çıkan büyük beden ve kilolu 7 kadının yarıştığı Doya Doya Moda'da bugün günün konseptiyle en yüksek puanı almak istiyor. Haftanın dördüncü gününde altın kolyenin sahibi olmak ve yarışmadan elenmemek için mücadele edecek. Peki Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu 14 Ocak 2021 açıklandı mı? Bugün Doya Doya Moda birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 14 OCAK 2021

Hafta içi her gün ekrana gelen moda yarışması Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haberimizde, Doya Doya Moda 14 Ocak 2021 gün birincisi ve puan durumu açıklanınca yer alacaktır.