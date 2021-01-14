Sol Yanım 7.bölüm fragmanı yayınlandı! Sol Yanım son bölümde neler oldu?

Bu akşam ekrana gelecek olan Sol Yanı yeni bölüm merakla bekleniyor. Perşembe günleri yayınlanan dizide bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Yeni bölümde Biricik, Nazlım'dan videosunu yayanın Zeynep olduğunu öğrenince çok şaşırır. Nazlım ve Ali, Biricik'in oyununu bozmak için uğraşırken; plana Barbar da dahil olur. Peki Sol Yanım 7.bölümde neler olacak? Sol Yanım son bölümde neler oldu?

SOL YANIM 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, babasını affedebilecek mi? Babaannesi Berrin'in gelişi Selim ile İhsan'ın arasını düzeltmeye yetecek mi? Burak'ın Serra ve Selim'i ayırmak için planı ne? Biricik en yakın arkadaşının ihanetini öğrenince ne yapacak? Selim'in kazasının asıl sorumlusu kim?

İhsan'ın kendisinden yıllardır sakladığı sırrı öğrenen Selim, babasına çok kızarak doğum günü partisini terk eder. Selim'in yaşadığı hayal kırıklığı karşısında Serra, acısını dindirmek için ona destek olur.

Sol Yanım 7. Bölüm (14 Ocak 2021 Perşembe) Kirli sırlar teker teker ortaya dökülüyor | Video

Oğluyla barışmak için çabalayan İhsan, bir yandan da Emin'i bulmak için harekete geçer. Babasına karşı öfkesi yatışmayan Selim, karşı karşıya geldiklerinde babasına çok ağır sözler sarf eder. Selim'in babaannesi Berrin, yaşananları öğrenince apar topar İstanbul'a gelir. İhsan, Selim konusunda annesinden ağır sözler işitirken, Asena hakkındaki sert çıkışına da hayli şaşırır.

Biricik, Nazlım'dan videosunu yayanın Zeynep olduğunu öğrenince çok şaşırır. Nazlım ve Ali, Biricik'in oyununu bozmak için uğraşırken; plana Barbar da dahil olur. Biricik ve kız arkadaşlarından para koparmak için güç birliği yaparlar.

Burak için arkadaşları tarafından hoş geldin partisi düzenlenir. Selim'e hiçbir şey olmamış gibi davranan Burak, aynı zamanda Serra'yla ilişkisini bitirmek için plan yapar. Burak, Selim'in çapkınlığını Serra'nın aklına işlerken, Biricik de Serra'yı Burak'a karşı uyarır. Burak, Serra'yı unutmuş gibi yaparken; Biricik'le Selim'in arası açılır. Bu arada Selim'in yaptığı kazanın asıl sorumlusu da ortaya çıkar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Serra'yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik'in Ali'yle işbirliği nelere mal olacak? Asena'nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak'ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?

Serra'nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim'in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik'in girişimlerine aldırış etmeden Serra'yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim'e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim'in kapılarına gelmesini engelleyemez.

Asena, Barış'la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan'ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.

Ali'nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra'yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım'ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik'in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.