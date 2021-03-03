Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? 2 Mart 2021 Salı Survivor SMS sıralaması ile elenen isim belli oldu!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümü ünlüler ile gönüllüler arasındaki eleme konseyi heyecanına sahne oluyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği yarışmada iletişim ödülü oyununun oynanması sonrasında, eleme adaylarından birinin 8. hafta SMS oylarıyla adaya veda edeceği ada konseyinde geçildi.Survivor SMS sıralaması birinci çıkan Batuhan Karacakaya Çağman Çatay'ı - Ayşe Yüksel ise Hanzade Ofluoğlu'nu eleme adayı olarak seçti. Bu gelişmeyle beraber yarışmanın takipçileri Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusuna cevap aramaya başladı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ve adaya hangi ismin veda ettiğine ilişkin detaylar şöyle;