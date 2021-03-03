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Giriş Tarihi: 3.3.2021 07:30 Son Güncelleme: 17.3.2021 01:17

, adaya veda eden isim kim oldu? 2 Mart 2021 Salı Survivor SMS sıralaması ile elenen isim belli oldu!

Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? 2 Mart 2021 Salı Survivor SMS sıralaması ile elenen isim belli oldu!

ekranlarında hakemliği ve yapımcılığında yayınlanan son bölümde ünlüler ile gönüllüler takımları arasında eleme heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta boyunca oynanan eleme adayı oyunlarında potaya giden Çelik, 'ın yanına 8. hafta Survivor SMS sıralaması birincisi olan isimler tarafından 2 yarışmacı daha eleme potasına girdi. Bugün Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklanacak SMS oylaması sonucunda 1 yarışmacı adaya veda edecek. Bu bilgilerle yarışmanın sıkı takipçileri Survivor’da kim elendi? sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaya başladı. ’da kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ile tüm detaylar…

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümü ünlüler ile gönüllüler arasındaki eleme konseyi heyecanına sahne oluyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği yarışmada iletişim ödülü oyununun oynanması sonrasında, eleme adaylarından birinin 8. hafta SMS oylarıyla adaya veda edeceği ada konseyinde geçildi.Survivor SMS sıralaması birinci çıkan Batuhan Karacakaya Çağman Çatay'ı - Ayşe Yüksel ise Hanzade Ofluoğlu'nu eleme adayı olarak seçti. Bu gelişmeyle beraber yarışmanın takipçileri Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusuna cevap aramaya başladı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ve adaya hangi ismin veda ettiğine ilişkin detaylar şöyle;

Türk televizyonlarının uzun süreli yarışma programı Survivor 2021'nin bugün ekranlara gelen son bölümünde kritik eleme konseyinde Öykü, Aleyna Çalışkan ve bugün belirlenen Çağman Çatay ve Hanzade Ofluoğlu isimleri arasından en az SMS oyu alan Çağman Survivor 2021 hayallerine veda etti.

Survivor 2021 son bölümde ilk olarak ünlüler ve gönüllüler arasında iletişim ödülü oyunu oynandı. Oyunun başından bu yana dengeli devam eden skor, sonlara doğru ünlüler ve gönüllüler takımları arasında 9-9'luk skorla beraberlik yaşandı.

Bu durumla iki takım bayrak yarışında karşı karşıya geldi. Ünlüler takımında İsmail ve Merve ile gönüllüler takımında Aleyna Kalaycıoğlu ile Poyraz takım olarak karşılaştı. Poyraz ile Merve Aydın arasında yapılan atış oyununda Poyraz hedef sayıya daha önce ulaştı ve iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazanmış oldu.



SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • ÖYKÜ ÇELİK
  • ALEYNA ÇALIŞKAN
  • ÇAĞMAN ÇATAY
  • HANZADE OFLUOĞLU

İletişim oyununun ardından ünlüler ve gönüllüler takımları ada konseyinde bir araya gelecek. Acun Ilılcalı moderatörlüğünde gerçekleşecek olan eleme konseyinde noter onayıyla alınan SMS oyu sıralaması sonucunda en az oy alan eleme adayı belli oldu.

2 Mart 2021 Survivor'da elenen isim en az SMS oyu alan Çağman elenerek adaya veda eden isim oldu.

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİMLER OLDU?

  • Batuhan Karacakaya - ÜNLÜLER
  • Ayşe Yüksel - GÖNÜLLÜLER

SURVIVOR 8. HAFTA SMS SIRALAMASI

Ünlüler Takımı

  • 12 - Çağman
  • 11 - Gonca
  • 10 - Barış
  • 9 - Melis
  • 8 - Merve
  • 7 - Öykü
  • 6 - Sergen
  • 5 - İlayda
  • 4 - Doğan
  • 3 - Çağrı
  • 2 - İsmail
  • 1 - Batuhan



Gönüllüler Takımı

  • 11 - Aleyna Çalışkan
  • 10 - Öykü U.
  • 9 - Hanzade
  • 8 - Yunus Emre
  • 7 - Berkay
  • 6 - Alyena
  • 5 - Steven
  • 4 - Reşat
  • 3 - Dora
  • 2 - Poyraz
  • 1 - Ayşe
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Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? 2 Mart 2021 Salı Survivor SMS sıralaması ile elenen isim belli oldu!
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