Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? 2 Mart 2021 Salı Survivor SMS sıralaması ile elenen isim belli oldu!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümü ünlüler ile gönüllüler arasındaki eleme konseyi heyecanına sahne oluyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği yarışmada iletişim ödülü oyununun oynanması sonrasında, eleme adaylarından birinin 8. hafta SMS oylarıyla adaya veda edeceği ada konseyinde geçildi.Survivor SMS sıralaması birinci çıkan Batuhan Karacakaya Çağman Çatay'ı - Ayşe Yüksel ise Hanzade Ofluoğlu'nu eleme adayı olarak seçti. Bu gelişmeyle beraber yarışmanın takipçileri Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusuna cevap aramaya başladı.
Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ve adaya hangi ismin veda ettiğine ilişkin detaylar şöyle;
Türk televizyonlarının uzun süreli yarışma programı Survivor 2021'nin bugün ekranlara gelen son bölümünde kritik eleme konseyinde Öykü, Aleyna Çalışkan ve bugün belirlenen Çağman Çatay ve Hanzade Ofluoğlu isimleri arasından en az SMS oyu alan Çağman Survivor 2021 hayallerine veda etti.
Survivor 2021 son bölümde ilk olarak ünlüler ve gönüllüler arasında iletişim ödülü oyunu oynandı. Oyunun başından bu yana dengeli devam eden skor, sonlara doğru ünlüler ve gönüllüler takımları arasında 9-9'luk skorla beraberlik yaşandı.
Bu durumla iki takım bayrak yarışında karşı karşıya geldi. Ünlüler takımında İsmail ve Merve ile gönüllüler takımında Aleyna Kalaycıoğlu ile Poyraz takım olarak karşılaştı. Poyraz ile Merve Aydın arasında yapılan atış oyununda Poyraz hedef sayıya daha önce ulaştı ve iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazanmış oldu.
İletişim oyununun ardından ünlüler ve gönüllüler takımları ada konseyinde bir araya gelecek. Acun Ilılcalı moderatörlüğünde gerçekleşecek olan eleme konseyinde noter onayıyla alınan SMS oyu sıralaması sonucunda en az oy alan eleme adayı belli oldu.
2 Mart 2021 Survivor'da elenen isim en az SMS oyu alan Çağman elenerek adaya veda eden isim oldu.
Ünlüler Takımı
Gönüllüler Takımı