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yeni bölümü ile bu akşam Atv'de! 6 Mart Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 3. bölüm izle!

Kısa zamanda yüreklere işleyen hikayesiyle izleyenlerini ekran başına kilitleyen yeni bölümü ile bu akşam Atv canlı yayınında izleyenleriyle buluşuyor. Genç yaşlarında anne ve babalarını kaybeden dört kardeşin hayata karşı mücadelesini konu edinen dizide bu hafta yine duygu dolu sahneleri ile adından söz ettirecek. Yapımın bu akşam yayınlanan bölümünü izlemek isteyen binlerce kişi Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 3. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Dizinin bu akşamki bölümü için Atv canlı yayın üzerinden yapımı takip edebilir Kardeşlerim yeni bölüm izle linkine dizinin sona ermesiyle ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 6.3.2021 18:57 Son Güncelleme: 6.3.2021 19:27 ABONE OL
Kardeşlerim yeni bölümü ile bu akşam Atv'de! 6 Mart Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 3. bölüm izle!

Kardeşlerim yeni bölüm ile bu akşam Atv ekranlarında izleyenleriyle buluşuyor. Henüz yayın hayatının başlarında olan dizi Cumartesi akşamlarına çok iddialı bir giriş yaparken yüreklere dokunan hikayesiyle izleyenlerine her hafta duygusal anlar yaşatıyor. Bu akşam televizyon ekranlarından yayınlanacak olan diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Atv canlı yayın ile Kardeşlerim yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 3. Bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM İLE BU AKŞAM İZLEYENLERİNİ EKRAN BAŞINA KİLİTLİYOR!

Atv ekranlarında bu akşam izleyenleriyle buluşacak olan Kardeşlerim yeni bölüm izle ekranı ile izleyenlerini ekran başına kilitliyor. Yapımda bu hafta; Akif, Kadir'e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulunur. Çocuklar geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaşırlar.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Akif, Kadir'e çocukların hayatlarını değiştirecek bir teklifte bulunur. Çocuklar geçinebilmek için hayat mücadelesi verirken aynı zamanda da yeni okullarında beklenmedik olaylarla karşılaşırlar.

Ömer ve Oğulcan'ın Doruk'la kavgası onları başka bir belaya sürüklerken Kadir olaylara kayıtsız kalamaz. Amcaları Orhan, Şengül'ün entrikalarına rağmen çaresizliklerine çözüm arar.

Kardeşlerim 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Nebahat, Akif'in kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar. Melisa'nın doğum günü partisinde bombanın pimi çekilir. Aybike herkesi etkileyecek bir olay çıkarır.

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekranlara getirecek.

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Kardeşlerim yeni bölümü ile bu akşam Atv'de! 6 Mart Atv canlı yayın ile Kardeşlerim 3. bölüm izle!
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