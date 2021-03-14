Hercai son bölüm izle! Reyyan, Miran’a öleceğini söylüyor…

Reyting rekorlarını alt üst eden Hercai dizisi 63. Son bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyen diziseverler "Hercai son bölüm izle" şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.
ATV ile Hercai 63. Son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Reyyan, Miran'a öleceğini söyler
Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar. Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.