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Giriş Tarihi: 16.3.2021 08:44

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Reyting sonuçları 15 Mart Pazartesi: Bugün reyting sonuçları ile Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinden kim birinci oldu?

Reyting sonuçları günlük olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. 15 Mart Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar reyting sıralamasında zirve için yarıştı. Takipçisi oldukları dizinin reyting sıralamasındaki konumunu merak eden izleyiciler, reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt ararken geçen haftaki Pazartesi gününe ait zirvenin izleyici grubunda birinciliği göğüslemişti. Yeni haftanın ilk gününe ait , , , Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları sıralaması belli oldu mu?

Hafta içi ve hafta sonu her gün Total, Ab ve Abc1 gruplarında reyting sonuçları, yetkili ölçümleme kurumları tarafınan kamuoyu ile paylaşılıyor. Dün ekranlara gelen Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu dizileri arasındaki reyting yarışının sırlaması da bu sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta -15 Şubat tarihinde- reyting sonuçlarında, Uyanış Büyük Selçuklu birinci, Çukur ikinci, Maraşlı beşinci olmuştu. Şimdi ise gözler 15 Mart 2021 Pazartesi reyting sonuçları ile birinci olan yapıma ve yeni haftanın sıralamasına çevrildi.

REYTİNG SONUÇLARI 15 MART 2021

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Dün akşam Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı ve Çukur yeni bölümleriyle ekrana geldi.15 Mart dünün reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oldu.

Düne ait son reyting sonuçları açıklandığı an haberimizde olacaktır.

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Çukur yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 CUKUR SHOW TV
3 YASAK ELMA FOX
4 ESRA EROL'DA ATV
5 MARASLI ATV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 MARASLI (OZET) ATV
9 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
10 YASAK ELMA (OZET) FOX


AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 YASAK ELMA FOX
3 CUKUR SHOW TV
4 MARASLI ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
7 YASAK ELMA (OZET) FOX
8 SURVIVOR TV8
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 MARASLI (OZET) ATV

REYTİNG SONUÇLARI 15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIŞ BUYUK SELÇUKLU TRT 1

2 ESRA EROL'DA ATV

3 YASAK ELMA FOX

4 MARAŞLI ATV

5 ÇUKUR SHOW TV

6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

7 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

8 MARASLI (ÖZET) ATV

9 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 SELÇUK TEPELİ ILE FOX ANA HABER FOX

4 MARAŞLI ATV

5 ÇUKUR SHOW TV

6 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET) TRT 1

7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

8 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

9 SURVİVOR TV8

10 ESRA EROL'DA ATV

20+ ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

4 ÇUKUR SHOW TV

5 MARAŞLI ATV

6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET) TRT 1

9 SURVİVOR TV8

10 YASAK ELMA (ÖZET) FOX

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

8 Şubat 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Maraşlı yer aldı. Çukur beşinci oldu.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 YASAK ELMA FOX

5 MARASLI ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 HAVA DURUMU ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 MARASLI (OZET) ATV

BİR ÖNCEKİ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

1 Şubat 2021 reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ATV Hava Durumu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, İkinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Maraşlı yer aldı.

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Reyting sonuçları 15 Mart Pazartesi: Bugün reyting sonuçları ile Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinden kim birinci oldu?
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