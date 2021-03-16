Reyting sonuçları 15 Mart Pazartesi: Bugün reyting sonuçları ile Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinden kim birinci oldu?

Hafta içi ve hafta sonu her gün Total, Ab ve Abc1 gruplarında reyting sonuçları, yetkili ölçümleme kurumları tarafınan kamuoyu ile paylaşılıyor. Dün ekranlara gelen Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu dizileri arasındaki reyting yarışının sırlaması da bu sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta -15 Şubat tarihinde- reyting sonuçlarında, Uyanış Büyük Selçuklu birinci, Çukur ikinci, Maraşlı beşinci olmuştu. Şimdi ise gözler 15 Mart 2021 Pazartesi reyting sonuçları ile birinci olan yapıma ve yeni haftanın sıralamasına çevrildi.

REYTİNG SONUÇLARI 15 MART 2021

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Dün akşam Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı ve Çukur yeni bölümleriyle ekrana geldi.15 Mart dünün reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oldu.