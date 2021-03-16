Survivor Yunus Emre kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

10. hafta SMS oylarına göre gönüllüler takımı yarışmacısı Yunus Emre Karabacak elenerek adaya veda etti. Elenmesi sonrasında yarışmacıya ilişkin bilgiler Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklindeki sorularla araştırılıyor

SURVIVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. 31 yaşında olan Karabacak, Kasım 2020'de hayatını kaybeden ünlü güreşçi Reşit Karabacak'ın oğludur.

YUNUS EMRE KARABACAK BAŞARILARI

Survivor 2021 yarışmacıları arasında dikkatleri üzerinde toplayan Yunus Emre Karabacak, Erzurum'da dünyaya gelmiştir. Bursa'da hayatını sürdüren ve babası Reşit Karabacak'ın izinden giden Survivor Yunus Emre Karabacak, 20 yıldır güreş yaptığını ifade ediyor. Yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye dereceleri olan başarılı güreşçi, Kırkpınar'da 3 kez dereceye girdi.

YUNUS EMRE KARABACAK'IN EĞİTİMİ

Survivor Yunus Emre Karabacak, eğitim hayatında pek çok farklı şehirde bulunmuştur. Liseyi Atatürk Anadolu Lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümü mezunu. 2015 yılında üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu bulunan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatını sürdürüyor.

Kaynak: acunn.com