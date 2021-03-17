Sadakatsiz son bölüm izle! Asya’nın hamlesi, dengeleri değiştiriyor

SADAKATSİZ 22. SON BÖLÜM İZLE!

Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

Sadakatsiz 22. Son Bölüm Tamamı (17 Mart 2021 Çarşamba) Full İzle! Derin'e büyük şok: Asya ve Volkan'ı yakalıyor... | Video