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Giriş Tarihi: 18.3.2021 01:08 Son Güncelleme: 18.3.2021 07:15

son bölüm izle! ’nın hamlesi, dengeleri değiştiriyor

Sadakatsiz son bölüm izle! Asya’nın hamlesi, dengeleri değiştiriyor

ekranlarında yayınlanan dizisi 22. son bölümüyle televizyonlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde ’nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtıyor. Öte yandan dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Kanal D ile Sadakatsiz son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Sadakatsiz dizisi 22. son bölümüyle Kanal D ekranlarında diziseverlerin izlemesine sunuldu. Televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler Sadakatsiz son bölüm izle şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ile Sadakatsiz son bölü izleme linki ve 22. Bölüm özetinden detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Sadakatsiz 22. Son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

SADAKATSİZ 22. SON BÖLÜM İZLE!

Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

Sadakatsiz 22. Son Bölüm Tamamı (17 Mart 2021 Çarşamba) Full İzle! Derin'e büyük şok: Asya ve Volkan'ı yakalıyor... | Video

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Sadakatsiz son bölüm izle! Asya’nın hamlesi, dengeleri değiştiriyor
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