Show Tv ile Alev Alev son bölüm izle! Ali, eve döndüğünde karşılaştığı tablo karşısında şoke oluyor





ALEV ALEV 19. BÖLÜM ÖZETİ

Cemre, Çelebi ile olan mücadelesini, aynı evin içinde, kocası ile dip dibe sürdürmeye başlar. Ali, Çiçek'e son bir şans vermek için eve döndüğünde, şok olacağı bir tablo ile karşılaşır. Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Ömer ve Rüya, ilişkilerinde bir sınavdan geçmek üzeredir. Çelebi'ye karşı dışarıdan mücadele veren Ozan, Ömer ve Altan'ın yardımcısı Cemre olacaktır.