Show Tv ile Alev Alev son bölüm izle! Ali, eve döndüğünde karşılaştığı tablo karşısında şoke oluyor

Alev Alev dizisi 19. Son bölümüyle Show TV ekranlarında diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "Alev Alev son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.
Show TV ile Alev Alev son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Cemre, Çelebi ile olan mücadelesini, aynı evin içinde, kocası ile dip dibe sürdürmeye başlar. Ali, Çiçek'e son bir şans vermek için eve döndüğünde, şok olacağı bir tablo ile karşılaşır. Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Ömer ve Rüya, ilişkilerinde bir sınavdan geçmek üzeredir. Çelebi'ye karşı dışarıdan mücadele veren Ozan, Ömer ve Altan'ın yardımcısı Cemre olacaktır.