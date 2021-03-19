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Giriş Tarihi: 19.3.2021

Duayen gazeteci koronaya yenildi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Duayen gazeteci koronaya yenildi
Türk basınının usta kalemlerinden Seçkin Türesay, Maltepe'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Duayen gazeteci Türesay, Kovid-19'a yakalanınca Maltepe'deki özel hastaneye kaldırılmış, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. 77 yaşındaki Seçkin Türesay, dün sabah hayatını kaybetti. Son Havadis, Hürriyet ve Günaydın gazetelerinde önemli başarılara imza atan Türesay, 1982-83 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görülmüştü.
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Duayen gazeteci koronaya yenildi
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