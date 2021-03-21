Hercai 64. son bölüm izle! Miran bir kararın eşiğine gelmiştir, Reyyan mı? Umut mu?

Hercai 64. Son bölümle ATV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Hercai 64. son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile Hercai 64. Son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir. Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar. İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder.
Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır. Cihan, Füsun'un anlaşma teklifini kabul edecek mi? Azize, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hazar'la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi? Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı?