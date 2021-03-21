Hercai 64. son bölüm izle! Miran bir kararın eşiğine gelmiştir, Reyyan mı? Umut mu?





HERCAİ 64. BÖLÜM ÖZETİ

Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir. Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar. İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder.