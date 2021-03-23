Star TV ile Sefirin Kızı son bölüm izle! Halise’nin tutuklanması konakta bomba etkisi yaratıyor!

Star TV' ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı, 45. son bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler "Sefirin Kızı son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor
Star TV ile Sefirin Kızı 45. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Yahya'nın nikah masasını terk etmesinin ardından Halise'nin tutuklanması konakta bomba etkisi yaratmıştır. Sancar annesinin tutuklanma nedenini anlamaya çalışırken Mavi'yi de Sedat'tan uzak tutmaya çalışır. Olanların iç yüzünü ise Yahya'dan öğrenecektir. İki kardeş Halise'yi çıkarmak için mücadele etseler de annelerine karşı aldıkları tavrı korumaya kararlılardır.
Mavi, dışarıda kopan felaketlerden ve yaşanan tüm olumsuzluklardan Melek'i korumak için bir anda kendilerine küçük bir dünya kurar. Üstelik bunu Sancar'ı çok şaşırtacak bir yerde yapacaktır.
Dudu yaşadıklarına inanamaz ve yaşadığı acıyla konakta kriz yaratmaya devam eder. Yahya ise büyük bir pişmanlığın peşinde Elvan'la konuşmaya çalışır. Elvan, Bora sayesinde bambaşka bir Elvan keşfederken konağın sınırlarından girdiği anda arka arkaya öğrendikleriyle sarsılır.
Sedat ise hız kesmeden saldırmayı sürdürür ve Sancar'ın kucağına başka bir bomba daha bırakır. Sancar aynı yerden sınanmaya devam ederken Mavi'nin geçmişindeki başka sırlar da yavaş yavaş su yüzüne çıkar. Sonunda Sedat'ın kontrolden çıkan öfkesiyle herkesin hayatı bir kabusa dönüşecektir.