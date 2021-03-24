Sadakatsiz 23.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölüme Derin’in intikam planı damgasını vuracak!

Merakla beklenen Sadakatsiz 23.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken bambaşka bir kişiliğe bürünecek. Bu durum Volkan'ı korkuturken boşanıp boşanmayacakları ise dizinin hayranları tarafından bekleniyor. Sadakatsiz yeni bölümde Derin'in intikam planı çok konuşulacak

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor! Volkan ve Derin'in evine gelen Asya gördükleri karşısında ne yapacak? Derin, nasıl bir intikam planı hazırlıyor?