Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Sadakatsiz 23.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölüme Derin’in intikam planı damgasını vuracak!
Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:33

23.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölüme Derin’in intikam planı damgasını vuracak!

Sadakatsiz 23.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölüme Derin’in intikam planı damgasını vuracak!

Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen 23.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Volkan’ın Derin’den boşanmak istediğini Asya’ya söylediğini duyan Derin büyük bir intikam planı içine girecek. Volkan yaşananlardan dolayı tedirginliğini korurken ortalık karışacak. Öte yandan Derin’in evine gelen Asya, gördükleri karşısında şoke olacak. fragman ve detayları…

Merakla beklenen Sadakatsiz 23.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken bambaşka bir kişiliğe bürünecek. Bu durum Volkan'ı korkuturken boşanıp boşanmayacakları ise dizinin hayranları tarafından bekleniyor. Sadakatsiz yeni bölümde Derin'in intikam planı çok konuşulacak

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor! Volkan ve Derin'in evine gelen Asya gördükleri karşısında ne yapacak? Derin, nasıl bir intikam planı hazırlıyor?

Sadakatsiz 23. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sadakatsiz 23.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölüme Derin’in intikam planı damgasını vuracak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA