Sadakatsiz 23.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölüme Derin’in intikam planı damgasını vuracak!

Merakla beklenen Sadakatsiz 23.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken bambaşka bir kişiliğe bürünecek. Bu durum Volkan'ı korkuturken boşanıp boşanmayacakları ise dizinin hayranları tarafından bekleniyor. Sadakatsiz yeni bölümde Derin'in intikam planı çok konuşulacak
Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor! Volkan ve Derin'in evine gelen Asya gördükleri karşısında ne yapacak? Derin, nasıl bir intikam planı hazırlıyor?
Sadakatsiz 23. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.