Alev Alev son bölüm izle! Cemre, Çelebi’yi durdurmanın yolunu buluyor.

Alev Alev 20. son bölüm ile Show TV ekranlarında diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Alev Alev son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Show TV ile Alev Alev 20. son bölüm izleme linki ve son bölüm özetinden detaylar şöyle;
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Cemre evin içinde Çelebi'nin açığını ararken, Tomris'ten aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur. Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer geri adım atmaz ve Rüya ile arası iyice gerilir. İskender Bülent'e karşı Çiçek'in yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler. Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.