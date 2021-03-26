Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı izle! Zeliş’le ilgili acı gerçek Hüsnü’yü kahrediyor

Türk televizyonlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 583. son bölümle ekranlarda yer almasının ardından dizinin yeni bölümüne ilişkin detaylar merak edilerek Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.
Kanal D ile Arka Sokaklar 584. Yeni bölüm fragmanı ve özet detayları şöyle;
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Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı | Video
Hüsnü ve ekip arkadaşları Zeliş'in başına gelenlerden dolayı perişan haldeler!
Giray, annesini öldüren Hüsnü'den intikam almak için Zeliş'i kaçırmıştır. İşkence edip, köhne bir binada esir olarak tutmaktadır. Zeliş'in kaybolması üzerine ekip hemen harekete geçer. Zeliş bulunur; fakat, hiç iyi değildir. Hastaneye yatırılan Zeliş'in yanında, Giray'ın madurlarından Selin refakatçi olarak beklemektedir.