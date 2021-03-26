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Giriş Tarihi: 27.3.2021 01:19 Son Güncelleme: 27.3.2021 01:20

584. bölüm fragmanı izle! Zeliş’le ilgili acı gerçek Hüsnü’yü kahrediyor

Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı izle! Zeliş’le ilgili acı gerçek Hüsnü’yü kahrediyor

ekranlarında 583. son bölümüyle dün yayınlanan dizisinin televizyondaki gösteriminin tamamlanmasının ardından yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar diziseverler tarafından merak edilerek yayınlandı mı? sorusuyla araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünde Hastaneye yatırılan Zeliş'in yanında, Giray'ın mağdurlarından refakatçi olarak beklemektedir. Doktor, Zeliş’i muayene ettikten sonra acı gerçeği söyler. Kanal D ile Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özet detayları.

Türk televizyonlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 583. son bölümle ekranlarda yer almasının ardından dizinin yeni bölümüne ilişkin detaylar merak edilerek Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

ARKA SOKAKLAR 584. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kanal D ile Arka Sokaklar 584. Yeni bölüm fragmanı ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan video oynatıcısına tıklayarak Arka Sokaklar 584. Yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı | Video



ARKA SOKAKLAR 584. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hüsnü ve ekip arkadaşları Zeliş'in başına gelenlerden dolayı perişan haldeler!

Giray, annesini öldüren Hüsnü'den intikam almak için Zeliş'i kaçırmıştır. İşkence edip, köhne bir binada esir olarak tutmaktadır. Zeliş'in kaybolması üzerine ekip hemen harekete geçer. Zeliş bulunur; fakat, hiç iyi değildir. Hastaneye yatırılan Zeliş'in yanında, Giray'ın madurlarından Selin refakatçi olarak beklemektedir.



Doktor, Zeliş'i muayene ettikten sonra acı gerçeği söyler. Mesut, can yoldaşı, dostu Hüsnü'ye bu acı gerçeği zar zor söyler. Hüsnü, duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşar. Çoban Ailesine haber vermek ise, Engin Müdür'e düşer.

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Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı izle! Zeliş’le ilgili acı gerçek Hüsnü’yü kahrediyor
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