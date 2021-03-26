Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı izle! Zeliş’le ilgili acı gerçek Hüsnü’yü kahrediyor





ARKA SOKAKLAR 584. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hüsnü ve ekip arkadaşları Zeliş'in başına gelenlerden dolayı perişan haldeler!

Giray, annesini öldüren Hüsnü'den intikam almak için Zeliş'i kaçırmıştır. İşkence edip, köhne bir binada esir olarak tutmaktadır. Zeliş'in kaybolması üzerine ekip hemen harekete geçer. Zeliş bulunur; fakat, hiç iyi değildir. Hastaneye yatırılan Zeliş'in yanında, Giray'ın madurlarından Selin refakatçi olarak beklemektedir.