Arka Sokaklar son bölüm izle! Giray’ın, Selin’i kaçırdığı minibüse ulaşılıyor

Arka Sokaklar dizisi 583. Son bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Arka Sokaklar son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Arka Sokaklar 583. Son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Giray, Selin'i boğduğunu gösteren videoyu ekibe yollar. Selin, hareketsiz yatarken video kapanır. Ekip şoku atlattıktan sonra tüm gücüyle olayın peşine düşer. Sinem, bir şekilde videonun atıldığı yeri tespit etmiştir. Ekibin tek amacı hiç olmazsa Selin'in cesedini alabilmektir. Ambulansla beraber yoldadırlar. Mekana vardıklarında ne Giray, ne de Selin vardır. Sadece Selin'in eşyaları vardır. Rıza, Mesut, Engin ve önderliğinde bahçede aramalar sürmektedir.
Giray'ın, Selin'i kaçırdığı minibüse ulaşılır. Minibüs yanmış haldedir ve içerinde tanınmayan sarı saçlı bir kadın cesedi bulunur. Ceset otopsiye gönderilir. Mesut adeta yürüyen cesettir. Ayakta durmasındaki tek güç Selin'in, katili Giray'ı bulmaktır. Giray'ın saklandığı mekan bulunur ve ekibimiz baskına gider. Giray mekanda yoktur. Halis kaçmak isterken Mesut tarafından yakalanır. Nevbahar'ı da tutuklayıp emniyete getirirler. İkisi de savcılığa sevk edilir.
Sevk sırasında koruma şirketinden Enver'in adamı Baki, Nevbahar'ı kaçırmak için konvoyun yolunu keser ve çatışma başlar. Arbedede Nevbahar polislerden birinin silahın alıp Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü fark eder ve Nevbahar'ı vurmak zorunda kalır. Halis'i kaçırmayı başarırlar. Annesinin Hüsnü başkomiser tarafından öldürüldüğünü duyan Giray çılgına döner. Önce Esra'yı markajına alır intikam için. Oysa hedefinde Zeliha vardır. Zeliha'nın peşinde olduğu haber kaynağını kullanarak Zeliha'ya tuzak kurar. Giray'ın annesinin intikamı için kurduğu tuzaktan Zeliha'nın başına gelecekler sonrasında çoban ailesinin bittiği an mı olacaktır?