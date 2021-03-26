Arka Sokaklar son bölüm izle! Giray’ın, Selin’i kaçırdığı minibüse ulaşılıyor





ARKA SOKAKLAR 583. BÖLÜM ÖZETİ

Giray, Selin'i boğduğunu gösteren videoyu ekibe yollar. Selin, hareketsiz yatarken video kapanır. Ekip şoku atlattıktan sonra tüm gücüyle olayın peşine düşer. Sinem, bir şekilde videonun atıldığı yeri tespit etmiştir. Ekibin tek amacı hiç olmazsa Selin'in cesedini alabilmektir. Ambulansla beraber yoldadırlar. Mekana vardıklarında ne Giray, ne de Selin vardır. Sadece Selin'in eşyaları vardır. Rıza, Mesut, Engin ve önderliğinde bahçede aramalar sürmektedir.

Giray'ın, Selin'i kaçırdığı minibüse ulaşılır. Minibüs yanmış haldedir ve içerinde tanınmayan sarı saçlı bir kadın cesedi bulunur. Ceset otopsiye gönderilir. Mesut adeta yürüyen cesettir. Ayakta durmasındaki tek güç Selin'in, katili Giray'ı bulmaktır. Giray'ın saklandığı mekan bulunur ve ekibimiz baskına gider. Giray mekanda yoktur. Halis kaçmak isterken Mesut tarafından yakalanır. Nevbahar'ı da tutuklayıp emniyete getirirler. İkisi de savcılığa sevk edilir.