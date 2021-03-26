Seni Çok Bekledim son bölüm izle! Songül, Selo’nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalıyor





SENİ ÇOK BEKLEDİM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da onun nasıl ve kim tarafından bu hale getirildiğini anlamaya çalışmaktadır. Kadir'in Sibel ile görüşen en son kişi olduğu bilgisini elde eden polis, ifadesine başvurur. Kadir, Sibel ile görüştüğünü niçin gizlediğini açıklamakta zorlanır.

Songül, Selo'nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir'e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz'e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel'in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar.