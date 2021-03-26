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Giriş Tarihi: 27.3.2021 01:50 Son Güncelleme: 27.3.2021 01:50

son bölüm izle! Songül, Selo’nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalıyor

Seni Çok Bekledim son bölüm izle! Songül, Selo’nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalıyor

ekranlarında Cuma günleri yayınlanan 9. bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünde Songül, Selo’nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalıyor. Öte yandan dizinin son bölümünün televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Seni Çok Bekledim son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Seni Çok Bekledim dizisi 9. son bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Seni Çok Bekledim son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM İZLE

Star TV ile Seni Çok Bekledim 9. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Seni Çok Bekledim 9. son bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/seni-cok-bekledim/bolumler/9-bolum



SENİ ÇOK BEKLEDİM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Ayliz, bir yandan annesi için üzülürken, bir yandan da onun nasıl ve kim tarafından bu hale getirildiğini anlamaya çalışmaktadır. Kadir'in Sibel ile görüşen en son kişi olduğu bilgisini elde eden polis, ifadesine başvurur. Kadir, Sibel ile görüştüğünü niçin gizlediğini açıklamakta zorlanır.

Songül, Selo'nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalar. İsmet ile birlikte gerçekleri araştırmaya başlarlar. Nezahat, Kadir'e giderek Cemal hakkında onu uyarır. Cemal, Ayliz'e yakın durarak hem üzerindeki şüphelerden kurtulmayı hem de Sibel'in gizlediği gerçekle ilgili kanıtlar bulmayı amaçlar.



Meryem, gerçekleri itiraf ettirmek için, Erol'u kurduğu oyuna çekmeye çalışır. Bu konuda Selo'nun desteğine ihtiyacı vardır. Ancak oynadığı oyunun bedeli büyük olacaktır.

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Seni Çok Bekledim son bölüm izle! Songül, Selo’nun hayatındaki önemli sırra dair bir ipucu yakalıyor
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