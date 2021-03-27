İbo Show konukları arasında Melihat Gülses de var! Melihat Gülses kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Ünlü sanatçı Melihat Gülses, İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alıyor. Berat Kandili özel programı ile Star Tv ekranlarına gelecek olan programda birbirinden ünlü isimler yer alacak, izleyenler keyifli anlar yaşayacaklar. Programın konukları arasında yer alan Melihat Gülses kimdir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Melihat Gülses, televizyon programları yapmakta olup TRT İstanbul Radyosu'nda besteleri seslendirmektedir.

MELİHAT GÜLSES, BU AKŞAMIN İBO SHOW KONUKLARI ARASINDA YERİNİ ALDI!

Cumartesi akşamları Star Tv ekranlarına gelen İbo Show konukları arasında bu hafta Melihat Gülses de yer alıyor.

Ünlü sanatçı Melihat Gülses'in yaşamına dair bilgiler şu şekilde;