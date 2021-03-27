İbo Show konukları arasında Melihat Gülses de var! Melihat Gülses kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Ünlü sanatçı Melihat Gülses, İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alıyor. Berat Kandili özel programı ile Star Tv ekranlarına gelecek olan programda birbirinden ünlü isimler yer alacak, izleyenler keyifli anlar yaşayacaklar. Programın konukları arasında yer alan Melihat Gülses kimdir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Melihat Gülses, televizyon programları yapmakta olup TRT İstanbul Radyosu'nda besteleri seslendirmektedir.
Cumartesi akşamları Star Tv ekranlarına gelen İbo Show konukları arasında bu hafta Melihat Gülses de yer alıyor.
Ünlü sanatçı Melihat Gülses'in yaşamına dair bilgiler şu şekilde;
MELİHAT GÜLSES KİMDİR?
Melihat Gülses, 1958 senesinde dünyaya gelmiş; müzik hayatına ise 1981 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda adım atmıştır. Melihat Gülses, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olmuştur.
Melihat Gülses, Hüznün Hikayeleri, Musikişinas Tüccarlarımız, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Narçiçeğim, İstanbul'dan Atina'ya Türküler, Beyaz Köpükler, Klasik Dönem Türk Müziği, Selanik'e Ağıt, Senden Uzakta, Sensiz, Tuna'ya Hasret, Türk Müziğinde Neoklasik Dönem, Eşber Yağmurdereli Şarkıları, Şiaf Meltemi gibi albümlere imza atmıştır.
Melihat Gülses, müzik hayatı içerisinde birçok ödüle layık görülmüştür. Ünlü sanatçı; 2012'de Pertevniyal Lisesi'nde 2011 Yılın en iyi Türk Müziği sanatçısı ödülü, yine aynı sene 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk Müziği Sanat Ödülü'nün sahibi olmuştur.
Melihat Gülses, günümüzde televizyon programları yapmakta, yurtiçi ve yurtdışı konserlerde solist olarak sahne almakta aynı zamanda TRT İstanbul Radyosu'nda besteleri seslendirmektedir.
MELİHAT GÜLSES EVLİ Mİ?
Melihat Gülses, Necip Gülses ile evlidir. Necip Gülses; İstanbul Radyosu'nda tanbur sanatçılığı yapmaktadır. Çiftin bir kızı ve bir oğlu vardır. Melihat Gülses'in kızının adı Neva; oğlunun adı ise Alihan'dır.
MELİHAT GÜLSES ALBÜMLERİ
2014 - Senden Uzakta
2012 - Tuna'ya Hasret
2007 - Beyaz Köpükler
2005 - Narçiçeğim 2
2005 - Narçiçeğim
2004 - Hüznün Hikayesi
2002 İki/Eylül Şarkıları
2000 - İstanbul'dan Atina'ya Türküler
1996 - Tatyos Efendi