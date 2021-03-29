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Giriş Tarihi: 29.3.2021 07:33 Son Güncelleme: 29.3.2021 07:33

ile . son bölüm izle! Miran ve ’da!

ATV ile Hercai 65. son bölüm izle! Miran ve Reyyan İstanbul’da!

Reyting rekortmeni yapımlara imza atan ’nin sevilen dizisi . son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan ve Miran tedavi için 'a gidiyor. Öte yandan dizinin son bölümünün televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “Hercai 65. son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ATV ile Hercai 65. son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Hercai 65. son bölümle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler Hercai 65. son bölüm izle şeklinde araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

HERCAİ 65. SON BÖLÜM İZLE

ATV ile Hercai 65. son bölüm izleme linki ve son bölümden özet detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Hercai 65. son bölümün tamamını, kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

HERCAİ 65. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



HERCAİ 65. BÖLÜM ÖZETİ

Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır.



Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.

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ATV ile Hercai 65. son bölüm izle! Miran ve Reyyan İstanbul’da!
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