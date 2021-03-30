Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu ilginç bir vaka karşısında…





Ekip ve Hekimoğlu'nun vakayı çözme sürecinde içgüdülerini dinleyip insiyatif alan Mehmet Ali, hiç ummadığı bir sonuçla yüzleşmek zorunda kalır. Orhan ve İpek'in birlikte baş başa zaman geçirmelerinden farklı anlamlar çıkaran Hekimoğlu, ikiliyi yakın takibe alır. Bu takip Hekimoğlu'nu Orhan'ın eski evliliğinin derinlerine kadar götürecektir. Ayrılık konuşmasından sonra Zeynep'in beklediği kadar kötü olmayan Emre'nin ikili konusunda başka planları vardır. Kendi geçmişi ve vaka arasında benzerlikler fark eden Mehmet Ali, genç kadına karşı ister istemez önyargılar geliştirir. Objektifliğini kaybedip Hekimoğluculuk oynamak Mehmet Ali'ye pahalıya patlayacaktır.

Hekimoğlu ve ekip Nur'u iyileştirebilecek mi? Orhan ve İpek arasında gerçekten bir şey var mı? Mehmet Ali nasıl bir son bekliyor?