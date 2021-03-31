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Giriş Tarihi: 31.3.2021 13:57

setinden ilk kareler geldi! dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kağıt Ev dizisi setinden ilk kareler geldi! Kağıt Ev dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star Tv ekranlarında yeni başlayacak olan dizi severler tarafından merak konusu oldu. Dizinin çekimleri İstanbul'da tüm hızıyla sürerken başrollerinde , , gibi isimler yer alıyor. Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Dizinin setinden paylaşılan fotoğraflar ise büyük merak uyandırdı. dizisi konusu nedir? kimler? İşte diziye dair merak edilen bilgiler!

Sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çeken dizi yakında Star Tv ekranlarında başlayacak. Cihan karakterini Erdal Beşikçioğlı, Aylin Fırtına karakterini ise canlandıracak. Evli ve 3 çocuk sahibi karı kocanın hayatının anlatıldığı dizi sosyal medyada şimdiden büyük beğeni topladı. konusu nedir? kimler? İşte diziden ilk kareler!

KAĞIT EV DİZİSİ YAKINDA STAR TV'DE BAŞLIYOR!

Star'ın yeni dizisi 'Kağıt Ev'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde; , Nur Fettahoğlu, , Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın yer aldığı dizi setinden paylaşılan ilk fotoğraflar, büyük merak uyandırdı.

Kağıt Ev dizisi setinden ilk kareler geldi! Kağıt Ev dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

'''in çekimleri İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin setinden paylaşılan fotoğraflar ise büyük merak uyandırdı. Evli ve 3 çocuk sahibi karı kocayı canlandıran başrol oyuncuları ve 'nun yer aldığı renkli anlar basın ve sosyal medyada beğeni dolu yorumlar aldı. İlk kez bir televizyon dizisi için bir araya gelen ikilinin pozları, büyük merak uyandırdı.

Kağıt Ev dizisi setinden ilk kareler geldi! Kağıt Ev dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

SÜRÜKLEYİCİ SENARYO

Yakında seyirci ile buluşacak olan '', sürükleyici senaryosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek. Cihan () ve Aylin Fırtına () oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar. Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur.

Kağıt Ev dizisi setinden ilk kareler geldi! Kağıt Ev dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Fırtına Ailesi'nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

'' sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında Star'da…

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Kağıt Ev dizisi setinden ilk kareler geldi! Kağıt Ev dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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