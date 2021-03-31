Kağıt Ev dizisi setinden ilk kareler geldi! Kağıt Ev dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Fırtına Ailesi'nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır. Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

'Kağıt Ev' sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında Star'da…