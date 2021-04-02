Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Seni Çok Bekledim konusu ne, oyuncuları kim? Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 2.4.2021 15:01

konusu ne, oyuncuları kim? ?

Seni Çok Bekledim konusu ne, oyuncuları kim? Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?

Star TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun rol aldığı dizi ilk kez izleyenler ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor gibi sorulara yanıt arıyor. Seni Çok Bekledim çekimleri Erzincan, İstanbul ve Katar'ın başkenti Doha gibi birçok farklı yerde gerçekleştiği bilinirken dizi masalsı bir aşk hikayesini izleyenleriyle buluşturuyor.

konusu ve oyuncuları ile yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Ayliz ve Kadir, ailelerinin geleceği için planlar yaparken Ayliz aldığı bir haberin etkisiyle şok geçirmesi damga vuracak. Diziyi ilk kez izleyenler ve genel bilgiye sahip olmak isteyenler ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Seni Çok Bekledim konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Star TV ekranlarını dram türündeki dizisi Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Senaryosunu Özcan Deniz'in kaleme aldığı dizinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu'nun partnerliğini de Özcan Deniz üstleniyor. Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar şöyle;

Seni Çok Bekledim konusu ne, oyuncuları kim? Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NE?

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan '', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

Özcan Deniz Kadir

İrem Helvacıoğlu Ayliz

Caner Şahin Selehattin

İlhan Şen Erol

Mustafa Uğurlu Cemal

Durul Bazan İsmet

Selen Domaç Songül

Yıldız Kültür

Seni Çok Bekledim konusu ne, oyuncuları kim? Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?

SENİ ÇOK BEKLEDİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

dizisi genel itibariyle İstanbul'da geçiyor. Dizide çocukluk ve flashback bölümleri Erzincan'da geçiyor. Yurt dışı çekimleri ise Katar Doha'da çekilmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Seni Çok Bekledim konusu ne, oyuncuları kim? Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA