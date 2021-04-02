Seni Çok Bekledim konusu ne, oyuncuları kim? Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?

Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları ile yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Ayliz ve Kadir, ailelerinin geleceği için planlar yaparken Ayliz aldığı bir haberin etkisiyle şok geçirmesi damga vuracak. Diziyi ilk kez izleyenler ve genel bilgiye sahip olmak isteyenler Seni Çok Bekledim konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Seni Çok Bekledim konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!
Star TV ekranlarını dram türündeki dizisi Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Senaryosunu Özcan Deniz'in kaleme aldığı dizinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu'nun partnerliğini de Özcan Deniz üstleniyor. Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar şöyle;
Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.
Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.
Özcan Deniz Kadir
İrem Helvacıoğlu Ayliz
Caner Şahin Selehattin
İlhan Şen Erol
Mustafa Uğurlu Cemal
Durul Bazan İsmet
Selen Domaç Songül
Yıldız Kültür
Seni Çok Bekledim dizisi genel itibariyle İstanbul'da geçiyor. Dizide çocukluk ve flashback bölümleri Erzincan'da geçiyor. Yurt dışı çekimleri ise Katar Doha'da çekilmiştir.