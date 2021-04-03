TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Kıbrıs 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bir Zamanlar Kıbrıs, 1. bölümü ile seyirciye merhaba dedi. Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ilk bölümünde, birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölüm izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için TRT 1 tarafından erişime açıldı. Bir Zamanlar Kıbrıs'ın merakla beklenen 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ilk bölümünü tek parça ve kesintisiz olarak izlemek için aşağıdaki linki kopyalayarak tarayıcınıza yapıştırın.
https://www.trtizle.com/diziler/bir-zamanlar-kibris
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 2. yeni bölüm fragmanı da TRT 1 tarafından yayınlandı.
Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı | Video
BİR ZAMANLAR KIBRIS İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir.
Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr. Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir.
BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI
Serkan Çayoğlu: Ankaralı
Ahmet Kural: Kemal Dereli
Pelin Karahan: İnci Dereli
Gülper Özdemir: Doktor Ayşe
Tayanç Ayaydın: Samson
Devrim Saltoğlu: Rauf Denktaş
Hasan Küçükçetin: Derviş
Miray Akay: Pembe
Deniz Baytaş
Ahmet Sömers
Ömer Turan: Bekir
Nebil Sayın: Grivas
Emre Törün
Hakan Güner
Yunus Destebaşı: Ahmet Çavuş
Bade Arazlı