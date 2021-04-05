Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Kemal’i Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ahmet Kural hayatı ve kariyeri

Şimdilerde yayın hayatına yeni başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kemal rolünü canlandıran Ahmet Kural kimdir sorusuna yanıt aranıyor. 10 Kasım 1982 tarihinde Kütahya'da doğan isim ablasının da etkisiyle oyuncu olmaya karar vermiştir. Selçuk Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü bitiren, Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ahmet Kural hakkında merak edilenler!

AHMET KURAL KİMDİR?

Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar verdi ve çocukluğu, Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti. Kural lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimi sırasında Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde yer aldı. İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı. 4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.