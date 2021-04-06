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Giriş Tarihi: 6.4.2021 15:07

gün birincisi 6 Nisan 2021: ve gün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta gün birincisi 6 Nisan 2021: Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi kim?

Kanal D ekranlarının sevilen programı gün birincisi ve puan durumu araştırılıyor Haftanın ikinci gününde gelinler en yüksek puanı alabilmek için kapışırken kaynanalar 1-5 arası değerlendirme yapıyor. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen ve puan durumu açıklandı mı, kim birinci oldu sorularına yanıt aranırken puan durumları tam bu noktada önem kazanıyor. İşte 6 Nisan Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu

Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla gelinlerin aldıkları puanlar final günü için büyük önem taşırken haftanın ilk gününde yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altın kazanıyor. Kaynanalar puan durumlarını belirlerken Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusu yanıt buluyor…

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU! 6 NİSAN

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu ile ilgili sorgulamalar başladı. Gelinim Mutfakta 6 Nisan puan durumları açıklanınca gün birincisi belli olmadı. Puan durumu ve gün birincisi belli olunca haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU

ECE:

ESRA:

AYTEN:

SEDA:

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Gelinim Mutfakta gün birincisi 6 Nisan 2021: Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi kim?
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